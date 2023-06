Nello sceneggiato Terra Amara, secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia, presto Yilmaz scoprirà la verità su Adnan. La paternità del bambino non sarà più un segreto e le voci si diffonderanno in tutta Cukurova. A quel punto, Mujgan proverà a fingersi sorpresa dalla notizia, ma alla fine dovrà ammettere che sapeva da tempo che Adnan è il figlio di suo marito.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz saprà che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha dirà a Yilmaz che Adnan è suo figlio. L'uomo, dopo un primo momento di rabbia per essere stato tenuto all'oscuro di una verità così importante, cercherà di stare sempre più vicino al bambino.

Questo non piacerà affatto a Demir e diventerà un ulteriore motivo di scontro tra i due uomini. Con il passare del tempo, inoltre, le voci sulla paternità di Adnan inizieranno a diffondersi per tutto il paese e per Mujgan sarà sempre più difficile fingersi sorpresa dalla notizia che lei conosceva da molti mesi.

Behice convincerà sua nipote a mostrarsi triste dopo aver appreso la verità: potrebbe essere l'unico modo per salvare il suo matrimonio con Yilmaz. Mujgan ascolterà sua zia e si lamenterà con suo marito, accusandolo di averle parlato troppo tardi di Adnan.

Anticipazioni prossime puntate: Nazire smaschererà Mujgan con Yilmaz

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista ancora una volta Mujgan alle prese con il suo fragile matrimonio.

La donna, ascoltando sua zia, costringerà suo marito a chiederle scusa per non averle detto subito che è il padre di Adnan.

A quel punto, però, Nazire non sopporterà più l'umiliazione di Yilmaz e gli dirà che Bahice e Mujgan stanno mentendo con lui: "Sanno la verità da molto tempo". Messa alla strette dalla domestica, la dottoressa deciderà di confessare tutto a suo marito.

"Nazire ha ragione, sapevo che Adnan era tuo figlio".

Zuleyha stanca delle continue discussioni tra Demir e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz non riuscirà a credere alla parole di sua moglie: Mujgan sarà ancora una volta una delusione per lui, nonostante provi a spiegargli le sue ragioni. La dottoressa dirà a Yilmaz di non avergli mai detto che Adnan era suo figlio perché temeva di perderlo per sempre.

Nel frattempo, il bambino avrà un incidente, ferendosi con una delle armi di Demir e lotterà tra la vita e la morte in ospedale. La situazione diventerà un altro motivo di contesa tra Yilmaz e Yaman che litigheranno anche in ospedale. Quando il bambino sarà fuori pericolo, Zuleyha dirà ai due uomini della sua vita che è stanca delle loro guerre.