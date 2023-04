Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni di domenica 16 aprile annunciano una puntata ricca di importanti avvenimenti. Tutto sarà pronto per le nozze di Huknar e Fekeli, ma sul più bello Zuleyha impedirà a sua suocera di coronare il suo sogno d'amore. La moglie di Demir, infatti, racconterà ad Ali Rahmet tutto quello che ha dovuto subire per colpa della cattiveria di Hunkar e questo farà saltare il matrimonio. I pettegolezzi sulla mancata cerimonia si diffonderanno per Cukurova, ma i colpi di scena non finiranno qui.

Mujgan, infatti, ascolterà una conversazione tra Zuleyha e Sabahattin e scoprirà che Adnan è figlio di Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha farà saltare le nozze di Hunkar e Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara spiegano che nella puntata di domenica 16 aprile arriverà il tanto atteso giorno delle nozze tra Fekeli e Hunkar. Al matrimonio, nessuno dei componenti delle due famiglie avrà intenzione di partecipare, a parte Saniye che aiuterà la signora Yaman a prepararsi per la cerimonia. La donna deciderà di stare accanto a Hunkar in questo momento, nonostante lei e Gaffur abbiano giurato fedeltà a Demir per non rischiare il posto di lavoro. Al momento dell'arrivo dello sposo, tuttavia, si presenterà a sorpresa Zuleyha, determinata a rovinare a sua suocera questo giorno così importante.

Anticipazioni puntata di domenica 16 aprile: Fekeli non sposerà più Hunkar

La puntata di Terra amara che andrà in onda domenica 16 aprile vedrà Zuleyha al centro delle scene. La moglie di Demir non riuscirà a sopportare l'idea che Hunkar possa essere felice dopo averle rovinato la vita e si presenterà davanti ai futuri sposi per vendicarsi.

Fekeli sarà sconvolto quando la moglie di Demir gli racconterà tutte le sofferenze che la sua futura moglie le ha provocato. Zuleyha dirà di essere stata tenuta prigioniera in casa Yaman, delle minacce di morte a Yilmaz, del ricovero forzato in manicomio e dei giorni disperati vissuti lontana dal piccolo Adnan. L'unico particolare che la nuora di Hunkar eviterà di raccontare riguarderà la paternità di suo figlio, perché non avrà intenzione di rovinare anche il matrimonio di Mujgan.

Zuleyha si confiderà con Sabahattin, ma Mujgan ascolterà tutto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di domenica 16 aprile le nozze di Huknar e Fekeli salteranno per colpa delle dichiarazioni di Zuleyha. I pettegolezzi sulla giornata si diffonderanno rapidamente per tutta Cukurova, ma questo sarà il male minore. A peggiorare le cose, infatti, ci sarà una conversazione tra Sabahattin e la moglie di Demir che rischierà di distruggere anche il matrimonio di Yilmaz. Zuleyha, infatti, si confiderà con il suo amico raccontandogli tutto quello che è accaduto alle nozze di Fekeli, ma gli dirà anche di aver omesso che Yilmaz è il padre di Adnan. Ad ascoltare la conversazione, tuttavia, ci sarà Mujgan che sarà sconvolta e disperata nell'apprendere che la sua nemica e suo marito hanno un figlio.