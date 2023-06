La terza stagione di Terra Amara sarà caratterizzata dall'arrivo di molti nuovi personaggi che scuoteranno ancora di più gli equilibri della soap. Non solo la morte di Hunkar e poi quella di Yilmaz metteranno a dura prova i protagonisti: in particolare, dopo Fikret, anche la nuova direttrice dell'ospedale di Adana non passerà inosservata. Rubando di fatto il ruolo che Mujgan pensava le spettasse di diritto, Umit non sarà indifferente a Demir, ma quest'ultimo non saprà che in realtà l'affascinante donna è in combutta con il suo fratellastro Fikret per vendicarsi di lui.

Fikret in combutta con Umit

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'interesse che Demir comincerà a provare nei confronti di Umit. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui verrà a galla attraverso alcuni flashback che Fikret in realtà non è il figlio di Musa, il fratello di Alì Rahmet Fekeli, ma bensì del defunto Adnan Yaman Senior. Ma poiché quest'ultimo sarà ormai morto da più di vent'anni, Fikret deciderà di rivalersi di tutte le umiliazioni subite da lui e dalla madre sul suo fratellastro Demir. A tal proposito, quest'ultimo organizzerà un piano che prenderà l'aiuto di persone terze.

A dare man forte a Fikret arriverà Umit dalla Germania: la donna prenderà il posto di direttrice dell'ospedale di Adana, causando la frustrazione di Mujgan che aveva ricoperto quel ruolo dalla partenza di Sabahattin. In ogni caso, la dottoressa sembrerà intenzionata a non deludere Fikret, con cui si scambierà segretamente anche dei baci: per tale ragione seguirà alla lettera le sue indicazioni.

Infatti, Umit comincerà a girare intorno a Demir suscitando in lui interesse, tant'è che Yaman deciderà di affittare proprio a lei la casa acquistata da Naciye e che era stata per un po' di tempo la dimora di Sevda.

Demir interessato a Umit

Demir non nasconderà la sua curiosità nei confronti di Umit, a cui donerà una scatola di cioccolatini non appena si trasferità.

Le macchinazioni di Fikret sembreranno dunque dare i suoi frutti. I giovane infatti dirà a Umit che il matrimonio tra Demir e Zuleyha è ormai al capolinea per cui per le sarà sicuramente facile attirare le attenzioni di Yaman.

Ma quali saranno le intenzioni di Fikret? Come il giovane intenderà colpire il suo fratellastro? Per scoprire non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che rivelano già che qualcuno si renderà presto conto degli strani comportamenti che Fikret metterà in atto.