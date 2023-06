Mentre i fan di U&D continuano a commentare la sua crisi con Federico Nicotera, Carola Carpanelli ha cercato di distogliere la loro attenzione raccontando un episodio che l'ha turbata parecchio. In una serie di video caricati su Instagram, infatti, l'ex corteggiatrice ha parlato di alcune critiche che un cameriere le avrebbe mosso a cena. La ragazza ha detto di essere rimasta malissimo per il parere che uno spettatore ha espresso sul suo aspetto fisico, secondo lui molto diverso dal vivo rispetto a come appariva in televisione.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Mentre molti fan di U&D continuano a attaccare Carola su Ig per la crisi con Federico, la ragazza sceglie di replicare solo alle critiche che le vengono mosse su cose che non hanno a che fare con la sua chiacchierata storia d'amore.

Mentre si trovava al mare con alcuni amici, l'ex corteggiatrice ha deciso di pubblicare alcune Stories per raccontare cosa le è successo la sera del 24 giugno, quando era in un locale per festeggiare il compleanno di una persona cara.

Carpanelli ha fatto sapere che un cameriere si sarebbe avvicinato al suo tavolo e le avrebbe chiesto se fosse davvero lei (ovvero la protagonista del Trono Classico 2022/2023). Il giovane si sarebbe lasciato andare a un paio di commenti che non sono piaciuti alla diretta interessata.

"Mi ha detto che era indeciso se fossi io perché non programma ero in un altro modo", ha proseguito la studentessa nel suo sfogo social.

Le parole del volto di U&D

"In tv eri diversa, dal vivo sei peggio", sarebbero queste le parole usate dal cameriere per criticare l'aspetto fisico di Carola.

L'ex corteggiatrice di U&D ha informato fan e curiosi di questo increscioso episodio che le avrebbe rovinato la serata, tant'è che il giorno dopo si è detta molto turbata dall'accaduto e sconvolta per il coraggio che alcune persone hanno.

"Ci sono rimasta male, quando te lo dicono dal vivo è peggio che un messaggio", ha commentato Carpanelli in una serie di Instagram Stories apparse sul suo profilo nel pomeriggio del 25 giugno.

La ragazza, poi, ha spostato la sua attenzione su chi l'avrebbe giudicata e ha aggiunto: "Per me è inaccettabile che una persona che lavora si permetta di fare certi commenti".

"Io sono sconvolta e scioccata. Stai lavorando, ti pagano e devi portare rispetto a chi è lì seduto", ha concluso la studentessa sui social network.

Silenzio sull'amore nato a U&D

Nelle tante Stories che ha pubblicato in questi giorni, però, Carola non ha mai fatto cenno a Federico e al periodo di crisi che stanno vivendo.

Sono passate quasi due settimane da quando l'ex corteggiatrice di U&D ha annunciato l'allontanamento dal fidanzato con un post Instagram che ha lasciato senza parole sia i fan che i curiosi.

Da quel momento, né Carpanelli né Nicotera sono più tornati sull'argomento e nessuno sa con certezza che sono ancora una coppia oppure se si sono lasciati definitivamente.

Il tronista continua a pubblicare foto e video della sua quotidianità, e lo stesso fa la compagna (o ex?): i follower di entrambi vorrebbero sapere qualcosa in più sul distacco che c'è stato a metà giugno, ma per ora i "Nicotelli" preferiscono rimanere in silenzio.

Tra gli spettatori del dating-show, però, c'è anche chi sospetta che a breve Carola ufficializzerà la rottura e accetterà di tornare in studio nell'inedito ruolo di protagonista del Trono Classico. Pare, infatti, che la studentessa sia in lizza per un posto nel cast giovane dell'edizione 2023/2024, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre ma che sarà registrata già a partire dall'ultima settimana di agosto.