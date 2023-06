Carola Carpanelli su Instagram ha raccontato di essere stata protagonista di una disavventura. Nel dettaglio, l'ex volto di Uomini e Donne ha riferito che mentre si trovava in un ristorante per festeggiare il compleanno di un'amica, un cameriere si è avvicinato a lei e l'ha offesa. La giovane ha ammesso di esserci rimasta molto male, perché non le era mai capitato di ricevere insulti di persona.

Il racconto dell'ex corteggiatrice

Tra le stories su Instagram, Carola ha spiegato che mentre si trovava in un locale con delle amiche per festeggiare il compleanno di una di loro è stata avvicinata da un cameriere.

Quest'ultimo dopo avere chiesto se avesse partecipato a Uomini e donne ha iniziato ad offenderla, sostenendo che lontano dai riflettori è una persona completamente diversa.

L'ex volto del Trono Classico ha ammesso di esserci rimasta male, perché un conto è ricevere insulti sui social mentre un conto è riceverli di persona. A turbare la ragazza è stato anche un altro episodio: pare che la nota piattaforma abbia rimosso alcune sue stories, mentre raccontava gli insulti ricevuti al ristorante. Sebbene Carola abbia preferito non fare il nome del locale ha rivelato di non essersi mai trovata in una situazione simile: "Una cosa scioccante, è inaccettabile che una persona che lavora si permetta di fare determinati commenti.

Stai lavorando e dovresti essere oggettivo in tutto quello che fai, perché ti pagano, perché devi portare rispetto alle persone che sono lì sedute. Io sono davvero scioccata, sono sconvolta, sono rimasta male. Non me l’aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a dire determinate cose".

Carola e Federico Nicotera: la relazione sarebbe al capolinea

La scorsa settimana, Carola ha annunciato di essere in crisi con Federico Nicotera. A seguire, anche l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di "momento difficile". Nonostante la coppia nata sotto i riflettori non abbia annunciato la rottura, uno sfogo di Federico ha allarmato i fan: "Non è una colpa averci creduto".

Inoltre ha detto di essersi sempre mostrato con i suoi pregi e difetti.

Secondo alcuni fan dei "Nicotelli" lo sfogo di Federico avrebbe il sapore di una rottura con Carola.

U&D: Carpanelli potrebbe diventare tronista

Nel frattempo, si vocifera che Carola Carpanelli potrebbe tornare a Uomini e Donne come tronista. Sui social, il gossip non è stato accolto con entusiasmo da molti fan del programma: secondo un utente, Carola avrebbe finto un sentimento per Federico. Un altro utente si è augurato che la coppia possa tornare insieme dopo il momento di crisi. Al contrario, c'è anche chi ha sostenuto che sia troppo presto per Carola trovare un nuovo amore.