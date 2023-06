Sabato 17 giugno Gianni Sperti ha festeggiato i suoi primi 50 anni assieme ad alcuni amati personaggi di U&D: al party dell'opinionista Mediaset, infatti, hanno partecipato coppie, tronisti e la collega Tina Cipollari. A rappresentare il Trono Over, ad esempio, sono stati Ida e Alessandro, mentre Luca e Matteo hanno posato con Lavinia e Alessio del Trono Classico. Assenti tutti i protagonisti che facevano parte del cast a fine stagione: tra questi Gemma, Armando, Riccardo e Roberta.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

A distanza di più di due mesi dal giorno in cui li ha compiuti, il 17 giugno Gianni Sperti ha festeggiato i suoi 50 anni in grande stile.

L'opinionista televisivo ha presieduto un party in una location esclusiva di Napoli, un luogo nel quale si sono ritrovati molti protagonisti delle ultime edizioni di U&D.

Come dimostrano foto e video che sono state postate sui social network nelle ultime ore, il pugliese ha inviato alla sua festa: la collega Tina Cipollari, le coppie formate da Ida Platano e Alessandro Vicinanza e Alessio Corvino e Lavinia Mauro, i single Luca Salatino e Matteo Ranieri.

L'ex ballerino ha deciso di non aggiungere altri nomi famosi alla lista dei suoi ospiti, quindi alla serata non hanno partecipato: Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua e neppure i giovani che hanno fatto parte del cast 2022/2023 del Trono Classico.

Le stoccate sulla crisi post U&D

Dopo aver commentato velenosamente la crisi della coppia Federico-Carola post U&D, Tina è volata a Napoli per festeggiare il collega opinionista.

I due si sono divertiti a ballare insieme e a posare per foto di gruppo alle quali hanno partecipato anche gli ex del cast che figuravano tra gli invitati: del Trono Over, ad esempio, al party si sono visti solo Ida e Alessandro, sempre più innamorati.

La dama e il cavaliere stanno continuano a smentire con i fatti le voci poco positive che circolano sulla loro storia, tant'è che dopo la festa di Gianni si sono mostrati affiatati più che mai sulle spiagge di Mykonos.

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico che Gianni ha voluto ospitare al suo evento, c'erano solo Lavinia e Alessio, Luca e Matteo: nessuna traccia di Nicotera e Carpanelli, che proprio in questi giorni sono finiti al centro del Gossip per un inaspettato allontanamento.

Chi non era all'evento tra i veterani di U&D

I siti di gossip, però, stanno facendo notare che alla festa per i 50 anni di Gianni Sperti non hanno partecipato tantissimi protagonisti del cast 2023/2024 di U&D.

Sul fronte Over, ad esempio, nessun componente del parterre di quest'anno è stato avvistato a Napoli lo scorso 17 giugno: l'opinionista, dunque, ha deciso di non invitare al suo evento privato le dame e i cavalieri che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella e che molto probabilmente a settembre torneranno in studio per registrare le nuove puntate (tra questi spiccano Gemma, Riccardo e Roberta, mentre l'assenza di Armando era quasi scontata visto l'astio che c'è tra i due).

I tronisti che hanno animato l'ultima stagione del dating-show, invece, sono stati quasi tutti "snobbati" dal collega di Tina: soltanto Lavinia Mauro e il suo fidanzato Alessio erano presenti al party, mentre Federica Aversano, Federico Nicotera, Federico Dainese, Luca Daffrè e Nicole Santinelli non hanno ricevuto l'invito.

Anche la terza opinionista Tinì Cansino non si è vista tra le Instagram Stories degli ospiti di Sperti; quest'ultimo, infatti, sembra aver voluto al suo fianco soltanto Cipollari in una giornata così importante.