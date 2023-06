Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate di in onda dal 19 al 23 giugno rivelano che Otello deciderà di lasciare Palazzo Palladini per tornare a Indica. Nel frattempo Viola, sempre più in crisi con Eugenio, deciderà di confidarsi con Filippo.

Otello saluta i suoi amici

Nelle prossime puntate di Upas, gli amici di Otello (Lucio Allocca) decideranno di organizzare una cena per salutare il loro amico, intenzionato a tornare a Indica in moto. In una foto promozionale dell'episodio si possono notare Ornella (Marina Giulia Cavalli), Raffaele (Patrizio Rispo), Guido (Germano Bellavia) e Renato (Marzio Honorato) seduti a tavola assieme a Testa.

Al momento non risulta chiaro per quanto tempo Otello lascerà Palazzo Palladini. Otello è da poco entrato nella sigla, anche se viene visualizzato solo il suo nome e l'attore non fa l'iconica piroetta. In ogni caso questo dovrebbe sottolineare che c'è ancora spazio per le vicende dell'ex vigile che potrebbe rientrare dopo la pausa estiva.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: Nunzio e Rossella vanno avanti con le loro vite

Gli spettatori sembrano avere apprezzato molto il bacio tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), tuttavia, al momento, non è ancora chiaro cosa accadrà da adesso in poi. Le anticipazioni rivelano che i due ragazzi, dopo un sentito confronto, decideranno di andare avanti con le loro vite, fingendo che nulla sia mai successo.

A quanto pare però la questione è destinata ad avere un seguito. Difficile ipotizzare una relazione clandestina, quindi lecito pensare che Rossella deciderà, presto o tardi, di affrontare la questione con Riccardo (Mauro Racanati). Resta da capire, a questo punto, come reagirà il dottor Crovi dinanzi al realizzarsi dei suoi timori, che Ross aveva sempre derubricato ad assurde gelosie.

Un posto al sole, puntate 19-23 giugno: Viola ed Eugenio in crisi

Brutte notizie per i sostenitori di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin). A quanto quest'ultima confiderà infatti al suo amico Filippo (Michelangelo Tommaso) che il suo matrimonio sta andando a rotoli.

Nel frattempo Sartori oltre a consolare l'amica proverà anche a mediare (con scarsissimi risultati) tra suo padre e Marina (Nina Soldano).

Quest'ultima deciderà infatti di assumere Alberto Palladini (Maurizio Aiello) come suo legale per farla pagare a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Attenzione però perché proprio quando tutto sembrerà finito per al storica coppia, tra Ferri e sua moglie potrebbe scoppiare nuovamente la passione.