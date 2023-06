L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nel corso della settimana che va dal 26 al 30 giugno 2023, come sempre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lara si ritroverà a dover affrontare il ritorno in città di Ida, la vera mamma di Tommaso, pronta a riprendersi il suo bambino.

Spazio anche alle vicende di Renato che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà in ospedale.

Lara messa alle strette: anticipazioni Un posto al sole 26-30 giugno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 30 giugno [VIDEO] rivelano che Ida metterà sempre più alle strette Lara.

La donna, dopo essere rientrata a Napoli, non avrà intenzione di rinunciare al suo bambino, motivo per cui si metterà all'opera per cercare di riaverlo con sé e in tal modo sbaragliare i piani della signora Martinelli.

Eppure, grazie al suo modo di fare, Lara riuscirà ancora una volta a tenere sotto controllo la situazione e a evitare che Ida possa mandare all'aria i suoi piani ai danni di Roberto Ferri. Ma fino a quanto potrà andare avanti per questa strada, ingannando tutti?

Renato in ospedale: anticipazioni Un posto al sole dal 26 al 30 giugno 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole trasmesse nel corso della settimana 26-30 giugno su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Renato.

Un evento spiacevole che si verificherà al Caffè Vulcano metterà a dura prova lo stato di salute di Renato, che verrà trasportato in ospedale.

Coinvolta in questa delicata vicenda anche Rossella: la giovane dottoressa, però, potrà contare sul sostegno di Ornella, che sarà al suo fianco.

Occhi puntati anche su Mariella che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, inizierà ad avere dei sospetti sul conto di Michele e Cerruti.

Marina e Roberto sempre più in guerra: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno 2023

La donna si convincerà del fatto che il giornalista sia l'amante di Cerruti, e per tale motivo proverà ad andare fino in fondo a questa storia insieme a Guido, per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 30 giugno su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio anche per la profonda crisi tra Marina e Roberto.

I due si ritroveranno sempre più ai ferri corti e, nel coro delle prossime puntate della soap opera, la signora Giordano maturerà la decisione di andare via dal palazzo, salvo poi essere fermata da Ferri che le chiederà di non lasciarlo solo.