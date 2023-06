Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 26 giugno ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap. Le anticipazioni rivelano che Renato si sentirà male al Caffè Vulcano e Rossella potrebbe pagarne le conseguenze. Nel frattempo Ida continuerà a proseguire nel suo intento di riprendersi suo figlio, mettendo a rischio il piano di Lara. Roberto e Marina invece, dopo un momento di riconciliazione, saranno nuovamente in crisi. Nell'episodio i coniugi Del Bue tenteranno di capire chi sia il misterioso fidanzato di Sasà.

Un posto al sole, anticipazioni 26/6: Renato si sente male nel bar di Silvia

I guai per il Caffè Vulcano non sembrano finire. Anche nell'episodio di Un posto al sole del 26 giugno, Silvia dovrà fare fronte a l'ennesimo episodio che potrebbe mettere di nuovo in cattiva luce il suo locale. Le anticipazioni della puntata rivelano che, a causa di una sregolatezza, Renato si sentirà male. Al momento le indiscrezioni trapelate in rete non chiariscono cosa accadrà al papà di Angela, se sarà grave o se avrà solo un problema di salute di poca importanza. L'unica cosa certa è che ciò che accadrà al signor Poggi avrà ripercussioni su Rossella.

Un posto al sole, episodio 26/6: Rossella potrebbe avere conseguenze a causa del malessere Renato

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole del 26 giugno sembrerebbe che la figlia di Silvia si trovi nel locale della mamma quando accadrà qualcosa a Renato. Essendo un medico è ipotizzabile che la dottoressa Graziani possa intervenire a prestare soccorso al padre di Niko, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Le anticipazioni della puntata non chiariscono questo aspetto: l'unica cosa certa è che Rossella sarà nei guai e potrebbe pagare le conseguenze per via di qualcosa che succederà nel bar di Posillipo.

Un posto al sole, puntata 26/6: Ida vuole riprendersi Tommaso, Roberto e Marina in crisi

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 26 giugno, verranno trattate anche le vicende di altri personaggi della soap.

In particolar quelle legate a Ida e Tommaso. La donna polacca continuerà a essere intenzionata a riprendersi suo figlio, rovinando in questo modo i piani di Lara. Roberto e Marina invece, dopo avere avuto un riavvicinamento, saranno di nuovo in crisi. Nell'episodio ci sarà spazio anche per i coniugi Del Bue, che saranno sempre più curiosi di scoprire l'identità del fidanzato di Sasà. Se da un lato Mariella continuerà a essere convinta che Michele sia il compagno di Cerruti, dall'altro Guido deciderà di confrontarsi con il collega, per fare emergere la verità.