Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 giugno 2023 rivelano che ci sarà spazio per momenti di tensione e paura riguardanti Renato.

Il dottor Poggi sarà colto da un malore improvviso mentre si troverà all'interno del Caffè Vulcano e, tale situazione, finirà per mettere nei guai anche la giovane Rossella.

Spazio anche alle vicende di Marina che, in questi nuovi episodi della soap, si individuano spietata a portare avanti la sua vendetta nei confronti di Roberto.

Renato colto da un malore: anticipazioni Un posto al sole 26-30 giugno

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 giugno 2023 rivelano che Renato verrà colto da un malore improvviso mentre si troverà all'interno del Vulcano.

I motivi di questo malore non sono ancora resi noti: probabilmente l'uomo si lascerà andare più del dovuto con il cibo oppure con l'alcol.

Sta di fatto che, dopo il malore, sarà necessario il trasporto in ospedale e un conseguente ricovero per far sì che venga sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, tale situazione metterà Rossella nell'occhio del ciclone: ​​la giovane dottoressa si ritroverà a fare i conti con le pressioni di Luca, il nuovo primario dell'ospedale.

Luca, infatti, deciderà di limitare il potere decisionale della giovane dottoressa e in tal modo scatenerà la sua frustrazione e il suo risentimento.

Marina e Roberto ai ferri corti, lei spietata: anticipazioni Un posto al sole 26-30 giugno

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 30 giugno in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina e Roberto.

I due si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti e, la signora Giordano, dimostrerà di voler andare fino in fondo con la sua vendetta.

La dark lady della soap, pur rinunciando a portare avanti la separazione legale, deciderà comunque di troncare con Ferri e preparerà le sue valigie per andare via dall'abitazione.

Un durissimo colpo per Roberto che, fino alla fine, cercherà di convincerla a non fare questo passo affrettato e quindi a non gettare all'aria il loro matrimonio.

I dubbi di Mariella su Sasà e Michele: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno 2023

Spazio anche alle vicende di Mariella: in questi nuovi episodi della soap opera, la donna inizierà a convincersi del fatto che tra Sasà e Michele ci sia del tenero e quindi che i due siano amanti in gran segreto: continueranno a indagare per scoprire la verità?

Intanto, data la delicata situazione che sta vivendo in ospedale, Rossella proverà a cercare il conforto di Riccardo, ma non troverà una spalla forte su cui poter contare.