L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 26-30 giugno 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Renato, il quale si ritroverà a dover fare i conti con un malore improvviso all'interno del Caffè Vulcano.

Spazio anche alle vicende di Marina e Roberto: la situazione tra i due non mostrerà segnali di miglioramento e si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti e sul piede di guerra.

Marina e Roberto ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 30 giugno in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno a vivere una notte di passione ma ciò non basterà a fare in modo che la donna cambi idea nei confronti di suo marito.

Al suo risveglio, infatti, Marina confermerà il fatto di essere delusa dal comportamento dell'uomo che ha al suo fianco e di non riuscire ad accettare l'idea che debba "condividerlo" per sempre con Lara, la mamma di suo figlio.

Ecco perché la donna deciderà di allontanarsi da tutto e tutti e maturerà anche la decisione di lasciare la casa condivisa con Roberto.

Roberto spiazza Marina: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno

Marina preparerà le sue valigie, pronta ad andare via e quindi a cercarsi una nuova sistemazione nell'attesa che sia pronta la sua nuova villa.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nel momento in cui Roberto assisterà a tale scena, finirà per spiazzare la donna.

Prima le chiederà di non andare via e di non gettare all'aria questi mesi d'amore che hanno trascorso insieme, dopodiché le farà presente che sarà lui ad andare via dall'abitazione: non vuole che Marina lasci la casa.

Renato colto da un malore: anticipazioni Un posto al sole al 30 giugno

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due coniugi e se riusciranno a trovare un punto di incontro, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 30 giugno in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Renato.

L'uomo si ritroverà a dover fare i conti con un malore improvviso all'interno del Caffè Vulcano. Un momento di grande paura per l'uomo che, subito dopo il malore, verrà portato in ospedale per essere sottoposto ai dovuti accertamenti medici del caso.

E, in seguito a tale episodio, anche la giovane Rossella finirà sotto accusa: la dottoressa, infatti, si ritroverà nel mirino di Luca, pronto a toglierle potere decisionale e autonomia all'interno dell'ospedale. Una scelta che lascerà senza parole la giovane figlia di Silvia e Michele.