Nelle prossime puntate di La Promessa, Jana continuerà a credere che Curro sia suo fratello. I sospetti diventeranno conferme dopo che scoprirà un angioma sulla schiena del giovane, la prova inconfutabile che si tratti proprio di lui. Ma non solo: la dolce cameriera vuole fare luce anche sulla morte della madre Dolores. Grazie a una conversazione con Eugenia, Jana capirà che il barone Juan e la moglie Cruz ne sono i responsabili. Cosa succederà ora?

La Promessa: chi ha ucciso la madre di Jana?

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate della soap La Promessa svelano che alla villa regnerà il caos.

Afflitto da gravi problemi economici, Juan penserà bene di combinare un matrimonio tra Manuel e Jimena, così che possa mettere le mani sul patrimonio della ricchissima giovane. Jana soffrirà molto e si allontanerà da Manuel per cercare di dimenticarlo. Tuttavia, questo non sarà l'unico dolore per lei.

Sappiamo che Jana è arrivata alla villa non solo per trovare il fratellino scomparso anni fa ma anche per fare chiarezza sulla morte della madre Dolores, che non è stata affatto provocata da cause naturali. Dopo aver parlato con Eugenia, a Jana è chiaro che il barone ha qualcosa a che fare con la morte di sua madre.

Juan diventerà sempre più pericoloso. Dopo aver distrutto la vita a Pia, si comporterà nello stesso modo con la povera Teresa, fingendo di essere gentile con lei solo per portarla nella sua rete.

Sarà proprio Pia, che ben conosce le strategie del barone, a chiedere aiuto a Romulo.

Jana vuole incastrare il barone Juan per la morte di sua madre Dolores

Tra le cameriere correranno veloci i pettegolezzi e la fama del barone sarà tremenda. Pia è stata costretta a interrompere la gravidanza per non perdere il lavoro, mentre Teresa non saprà più come tenere a bada le sue intemperanze.

Stando agli spoiler, nelle prossime puntate de La Promessa che andranno in onda su Canale 5, Jana resterà spiazzata dal racconto di Eugenia, che confermerà il fatto che Juan e Cruz sono implicati nella scomparsa di sua madre. Ma non solo: il barone è anche il mandante del rapimento di suo fratello?

Il barone Juan è il mandante del rapimento del fratello di Jana: spoiler La Promessa

Ebbene sì, nei nuovi episodi della soap opera verrà a galla una inaspettata verità: il barone e Cruz sono gli assassini di Dolores, la madre di Jana. Inoltre, pare che Juan sia il mandante del rapimento del fratello della povera Jana, che non vedrà l'ora di gridargli in faccia tutta la sua rabbia.

Nel frattempo, padre Camilo proverà a capire se Petra sa qualcosa sul possibile matrimonio di Jimena e Manuel. Una volta che la fanciulla confesserà che non passerà molto tempo prima che i due si sposino, il prete avrà un'idea per impedire che si celebrino le nozze.