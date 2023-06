Le nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 3 fino al 7 luglio in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Rossella, la quale si lascerà andare nuovamente alla passione con Nunzio e finirà così per tradire il suo fidanzato.

Spazio poi alle vicende di Viola, sempre più in crisi con Eugenio, mentre Clara si ritroverà messa alle strette da Alberto Palladini.

Rossella infedele, c'entra ancora Nunzio: anticipazioni Un posto al sole al 7 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 luglio 2023, rivelano che Rossella proverà in tutti i modi a far conoscere Nunzio e la sua amica Ada.

In questo modo, quindi, la dottoressa spera di far "accasare" il giovane cuoco del Caffè Vulcano, ma finirà per ottenere l'effetto contrario.

Nunzio sarà a dir poco infastidito dal modo di fare della sua amica, motivo per il quale le chiederà di smetterla con questi incontri combinati.

Durante il confronto acceso che ci sarà tra i due, ci sarà spazio per un colpo di scena inaspettato: Nunzio e Rossella si lasceranno andare a un nuovo intenso bacio.

Per la seconda volta, nel giro di poco tempo, Rossella tradirà il suo compagno Riccardo.

Viola ed Eugenio ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole fino al 7 luglio 2023

Inoltre, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 fino al 7 luglio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Viola, sempre più in crisi con Eugenio.

La donna si renderà conto di non poter più fare finta di nulla: la distanza tra lei e il suo compagno è incolmabile e per tale motivo, la figlia di Ornella, si renderà conto che è giunto il momento di intraprendere una strada diversa da quella del suo compagno e in tal modo voltare pagina.

Spazio anche alle vicende di Luca che, in questi nuovi episodi della soap opera, cercherà in tutti i modi di accorciare le distanze con Giulia.

Alberto mette alle strette Clara: anticipazioni Un posto al sole 3-7 luglio

Le trame della soap opera serale di Rai 3, inoltre, rivelano che Alberto si ritroverà protagonista di uno scontro acceso con Eduardo.

I due si ritroveranno ai ferri corti e, a quel punto, Alberto metterà alle strette anche la sua compagna Clara: non vuole che lei e suo figlio frequentino Eduardo.

Un duro colpo per la donna che, dopo l'avvertimento di Alberto, si ritroverà in difficoltà e non saprà se portare avanti questo rapporto con Eduardo oppure voltare pagina definitivamente come le è stato consigliato da Palladini.

Renato torna a casa dopo il malore: anticipazioni Un posto al sole

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per le vicende di Mariella, sempre più convinta del fatto che suo nipote Castrese si stia nascondendo dietro lo pseudonimo di "Bufalotto".

Buone notizie, invece, per Renato: dopo il lungo ricovero in ospedale, l'uomo verrà finalmente dimesso e potrà così tornare a casa dai suoi familiari e riprendere in mano le redini della sua vita.

Si chiude così un incubo per l'uomo che, nelle scorse puntate della soap, ha dovuto fare i conti con un improvviso malore al Caffè Vulcano.

Boom di ascolti per la soap nella programmazione estiva di Rai 3

Una nuova settimana che si preannuncia scoppiettante per tutti gli appassionati della soap opera serale che, a oggi, continua a essere uno dei programmi più seguiti della programmazione estiva di Rai 3.

La media, in queste ultime settimane, ha sfiorato il muro dei due milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha toccato anche il 10% nell'access prime time, con punte superiori al 12%.