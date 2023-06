Lo scorso 26 giugno ha aperto i battenti una nuova edizione di Temptation Island.

In queste ore è arrivata una nuova segnalazione sulla coppia formata da Manu e Isabella: un utente ha infatti riferito a Deianira Marzano di conoscere molto bene i due asserendo come lui sia succube della fidanzata, il tutto mentre nell'ambiente di lavoro dove lavora la 27enne si dice che abbia un amico speciale.

La nuova segnalazione

Deianira Marzano ha pubblicato tra le stories di Instagram, una nuova segnalazione ricevuta sulla coppia formata da Manu e Isabella: "Conosco molto bene la signorina che sta partecipando a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale".

A fare eco alle parole del primo utente, le dichiarazioni di un'ulteriore fonte che ha raccontato all'esperta di gossip di conoscere molto bene Manu e Isabella: lui nella vita di tutti i giorni sarebbe un ragazzo umile e cercherebbe di fare il massimo per rendere felice la sua fidanzata. Al contrario, lei avrebbe sempre un atteggiamento altezzoso nei confronti del partner trattandolo spesso in malo modo. Dal momento che i due diretti interessati non hanno confermato o smentito nulla, è bene prendere la cosa come un semplice pettegolezzo.

Il presunto esito del falò di confronto

Al termine della prima puntata di Temptation Island, Isabella Recalcati ha chiesto un falò di confronto immediato al fidanzato Manu: la ragazza non avrebbe infatti gradito di essere dipinta come una persona classista che non fa altro che umiliarlo.

Stando alle informazioni in possesso dell'esperto di gossip Alessandro Rosica, a seguito del falò (che non è ancora stato trasmesso in tv) la coppia avrebbe lasciato insieme il programma: "Lui è davvero un succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere". A detta di Rosica, la coppia si sarebbe dunque presa gioco dei telespettatori e di tutta la redazione del docu-reality.

La versione di un'aspirante partecipante a Temptation Island

Sono tante le segnalazioni su Manu e Isabella. Una ragazza che ha partecipato al casting di Temptation Island lo stesso giorno in cui era presente la coppia ha così raccontato un ulteriore retroscena: "Lei ha inviato la partecipazione al programma a nome di lui".

Secondo l'aspirante partecipante Isabella sarebbe disposta a tutto per apparire sul piccolo schermo, mentre il fidanzato farebbe di tutto per accontentarne i "capricci". A detta sua, la coppia uscirà insieme dal programma salvo poi dividersi così che Isabella possa candidarsi per Uomini e donne.