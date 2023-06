Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara, i telespettatori impareranno che vi è sempre poco spazio per le bugie e di ciò si renderà presto conto anche Fikret. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, l'odio che il giovane riverserà sulla tomba del padre, che si era rifiutato in passato di prendersi cura di lui e di sua madre, arriverà alle orecchie di Fekeli.

Uno sconosciuto che si troverà al cimitero mentre Fikret distruggerà la lapide di Adnan Yaman Senior riferirà, infatti, ad Alì Rahmet cosa ha visto.

Fekeli non potrà non domandarsi il motivo di tale azione, e per il momento non riuscirà a darsi una risposta: la verità sul passato di Fikret non tarderà comunque ad essere svelata.

Fikret distrugge la tomba del padre

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sui dubbi che Fekeli inizierà a nutrire nei riguardi di colui che crederà essere suo nipote. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via con la scoperta da parte del pubblico del passato di Fikret. Attraverso una serie di flashback, il pubblico scoprirà infatti che Fikret non è il figlio di Musa, il fratello di Alì Rahmet, ma di Adnan Senior. Quest'ultimo però in passato aveva sempre rifiutato di accudirlo ripudiandolo.

Per tale ragione, il giovane giurerà di vendicarsi di tutte le cattiverie subite su Demir, il suo fratellastro, visto che il padre ormai non c'è più.

Per la sua vendetta, Fikret potrà contare sull'aiuto di Umit che giungerà dalla Germania per dargli il suo supporto. Ma prima di ogni cosa, Fikret avrà il desiderio di sfogarsi e per tale ragione in orario notturno, pensando di essere solo, si recherà al cimitero e una volta davanti alla tomba del padre darà libero sfogo al suo astio distruggendola.

Tale azione non lascerà indifferente Demir il quale una volta scoperto l'oltraggio alla tomba del padre si chiederà perché qualcuno abbia fatto una cosa simile dopo tanti anni dalla sua morte.

I dubbi di Fekeli sul nipote

Per capire la reazione del fratellastro, Fikret si avvicinerà a Demir mostrandosi sorpreso e dispiaciuto per l'accaduto.

Ma purtroppo per Fikret, il suo piano avrà una falla, visto che qualcuno lo avrà visto al cimitero intento a distruggere la tomba di Adnan. Lo sconosciuto deciderà di recarsi da Fekeli per informarlo della strana azione compiuta dal nipote. Ovviamente Alì Rahmet non saprà darsi una spiegazione ma nonostante ciò dovrà per il momento mettere da parte i suoi dubbi visto che è alle porte il matrimonio tra Gulten e Cetin.

Per capire quando e in che modo la verità sul passato di Fikret verrà scoperta da Fekeli non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.