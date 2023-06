Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 5 all'8 giugno, rivelano che Lara riuscirà a portare a compimento la sua opera di convincimento nei confronti di Ida Kovalenko. Quest'ultima si appresterà infatti a lasciare Napoli per sempre, ma andrà davvero così?

Ci sarà inoltre ampio spazio per raccontare le vicende di Luca De Santis. Gli spettatori verranno infatti a conoscenza del fatto che il nuovo primario del San Filippo è gravemente malato.

Un posto al sole, trame 5-8 giugno: la vittoria di Lara?

L'episodio di Un posto al sole del 1° giugno ha confermato che Ida (Marta Anna Borucinska) ha deciso di assecondare le richieste di Lara (Chiara Conti), mantenendo il suo segreto.

Quanto alle anticipazioni, queste confermano che la donna resterà per un'altra settimana al fianco di Tommy. Lecito pensare che la ragazza rimarrà quindi a casa con Lara. Quest'ultima, in questo modo, potrà tenere la giovane sotto controllo e, allo stesso tempo, portare avanti il suo piano per persuaderla a partire.

Facile ipotizzare che Lara mostrerà a Ida quanto perfetta sia la vita del piccolo Tommy con lei, in modo da convincerla a rinunciare a suo figlio. Resta però da capire se, in questi giorni, la giovane polacca avrà modo di interagire con qualche altro personaggio o se resterà confinata nell'appartamento di Martinelli. In ogni caso c'è la conferma che, dopo essere stata per qualche giorno al fianco di suo figlio, ida deciderà di partire.

Gli spettatori vedranno tutto ciò nel doppio episodio in onda giovedì 8 giugno, ma andrà davvero così?

Ida pronta a partire

Le anticipazioni in merito sono però piuttosto scarne, viene infatti svelato solo che, in quel giorno, Ida si appresterà a partire. La sensazione è che, almeno per ora, tutto dovrebbe procedere secondo i piani di Lara.

Alcuni scatti del passato, hanno infatti confermato che Roberto e Lara andranno ad Ischia. Questo però non significa che la vicenda sia chiusa, a questo punto c'è grande attesa per le puntate di luglio in cui ricomparirà la dottoressa Picone.

Un posto al sole, puntate dal 5 all'8 giugno: Michele scopre la malattia di Luca

Nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per le vicende di Luca De Santis (Luigi dI Fiore).

Quest'ultimo si avvicinerà moltissimo alla sua ex Giulia (Marina Tagliaferri), ma terrà la donna all'oscuro della sua malattia.

Le anticipazioni rivelano che il primo personaggio a scoprire la patologia di cui soffre Luca, sarà Michele (Alberto Rossi). Il giornalista infatti, si imbatterà per puro caso, in una scatola di medicinali che sta assumendo il suo amico e quest'ultimo gli dirà come stanno le cose.