Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 all'8 giugno 2023, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Alberto per riavvicinarsi a Diana, sul momento di riflessione di Clara, sull'aiuto che le offrirà Eduardo, sulla paura della solitudine di Giulia, sulle preoccupazioni di Ornella per il matrimonio di Eugenio e Viola, sulla proposta di Filippo a quest'ultima, sulle confidenze di Luca a Michele e sulla storia impossibile fra Nico e Manuela.

Eduardo aiuta Clara nel lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Alberto Palladini sarà occupato in un nuovo impegno di lavoro che lo porterà a flirtare nuovamente con Diana. Nel frattempo, Clara rifletterà sui sentimenti che ancora prova per il suo ex, per poi trovare supporto nella presenza di Eduardo. Più tardi, la giovane lascerà che l'amarezza che prova a causa del tradimento di Alberto la spinga a riorganizzare la sua vita lontana dall'ex. Nonostante lei e Clara provengano dallo stesso ambiente sociale, Rosa inizierà a percepire tutte le differenze che esistono fra la sua vita e quella della sua amica. Eduardo verrà a sapere che Clara è in cerca di lavoro e deciderà di aiutarla.

Dopo la partenza di Franco, Bianca e Angela per la Sicilia, Giulia rifletterà sul trascorrere del tempo, decidendo alla fine di mettere da parte i sentimenti che sente nuovamente per Luca. Convinta di dover trascorrere da sola tutte le giornate della sua vita, la donna rimarrà sorpresa nel fare un piacevole incontro.

Niko e Manuela si riavvicinano

Ornella inizierà a temere che le cose fra Eugenio e la figlia Viola vadano nuovamente male. Filippo farà una proposta di lavoro a Viola, per poi rettificarla in modo che la donna possa accettarla. Nel frattempo, Eugenio troverà conforto e solidarietà nelle parole di una collega, non del tutto disinteressata alla situazione.

Michele scoprirà che Luca è malato e con grande delicatezza gli dirà di aver trovato i suoi medicinali nel cestino. A quel punto, l'uomo non potrà far altro che confidare all'amico il suo doloroso segreto. Il giorno seguente, Luca si appresterà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro come primario dell'ospedale San Filippo di Napoli. Niko inizierà a vedere Manuela con occhi diversi per poi cambiare idea a causa di un nuovo ostacolo che si interporrà fra di loro.