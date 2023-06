Ne La Promessa la storia d'amore tra Leonor e Mauro avrà vita breve. Ben presto la ragazza scoprirà che è un bugiardo, visto che da anni intrattiene una storia d'amore con Teresa, la nuova domestica del palazzo che si prenderà cura di Jimena. L'uomo, messo alle strette, sceglierà di stare al fianco di Teresa, abbandonando così la storia clandestina con Leonor, ma la ragazza non avrà intenzione di fargliela passare liscia e giurerà vendetta.

Alonso in bancarotta, Cruz rifiuta l'aiuto del barone

Cruz scoprirà che Alonso è in bancarotta, per questo motivo deciderà di prendere in mano le redini de La Promessa.

Il barone vorrebbe darle un mano, ma la marchesa non sarà tanto d'accordo. Anche Catalina, per una volta, appoggerà l'idea della matrigna: il padre non accetterebbe mai di farsi aiutare dal suocero.

Sono già sommersi di debiti con la banca e l'ultimo problema che vorrebbero accollarsi sarebbe quello di accettare dei soldi dal barone: più che una mano sarebbe una perfetta mossa da usuraio.

Funes non chiude il caso riguardante l'omicidio di Tomás

Pía sarà molto maleducata nei confronti del barone e in qualche modo lo costringerà a compiere un viaggio improvviso. La donna, però, saprà benissimo che non si è sbarazzata di lui. Intanto Cruz vivrà dei momenti di tensione: il sergente Conrado Funes tornerà a La Promessa.

La donna crederà che la sua presenza sia dovuta alla chiusura del caso, visto che per l'omicidio di Tomás è stata arrestata Lola, ma la realtà sarà un'altra. Funes annuncerà che le indagini per la morte del marchese non sono state ancora chiuse.

Jana prova a salvare la vita a Simona

La salute di Simona sembrerà compromessa, al punto che in tanti crederanno che la donna stia per morire.

Tutti tranne Jana, che sarà sempre convinta che la cuoca possa salvarsi, ma non avrà modo di procurarsi la giusta medicina che potrebbe salvarle la pelle.

Manuel, come sempre, aiuterà Jana e le porterà dalla Puebla l'adrenalina. È stata la ragazza a chiedergli aiuto, ma non si sarebbe mai aspettata che accettasse. Jana lotterà contro il tempo per salvare la vita a Simona e trovare un medico che possa somministrarle l'adrenalina, ma dovrà fare molta attenzione a Candela e a qualsiasi altra persona che vada contro la sua intenzione.

La vendetta di Leonor

Leonor sarà sempre decisa a portare avanti la sua vendetta contro Mauro. Scoprirà che il ragazzo ha anche una fidanzata, la nuova domestica Teresa, in più messo alle strette sceglierà di stare proprio con lei. Giurerà che gli farà passare le penne dell'inferno, così metterà su un piano.

Sarà decisa a incontrare Teresa e quando avverrà questo confronto sarà più spietata che mai.