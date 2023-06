Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano la nascita di nuove storie sentimentali e la fine di alcuni rapporti storici. Nei prossimi episodi si potrà assistere infatti ad un triangolo tra Manuela, Niko e Costabile dagli esiti incerti, inoltre Nunzio e Diego troveranno un nuovo amore.

A queste novità va aggiunta la crisi sempre più profonda tra Viola ed Eugenio, mentre appare confermato il ritorno di fiamma tra Giulia e Luca. Resta poi decisamente complessa la vicenda tra Ferri e Marina, mentre Franco e Angela saluteranno i fan, per qualche mese, dopo avere appianato ogni divergenza.

Risulta molto interessante infine il discorso legato a Clara con la donna che dopo aver lasciato Alberto verrà corteggiata da Eduardo. La stessa Imma Pirone però ha rivelato che il suo personaggio non sarà molto interessato all'uomo e che, solo in seguito, per lei potrebbe esserci una sorpresa in quel senso.

Un nuovo amore per Clara?

Nelle prossime puntate, Clara (Imma Pirone) lascerà definitivamente Alberto (Maurizio Aiello) ed inizierà un percorso di crescita interiore che la porterà ad emanciparsi totalmente dal suo ex. La donna si rimboccherà così le maniche e cercherà un nuovo lavoro in modo da prendersi il suo riscatto.

Le anticipazioni confermano che Eduardo (Fiorenzo Madonna) si farà avanti per corteggiare la donna, ma pare proprio che Curcio non si mostrerà interessata.

Attenzione però perché Imma Pirone ha rivelato che dopo aver raggiunto i suoi obiettivi la donna potrebbe fare un incontro interessante. Queste le sue parole: "Eduardo si avvicinerà a Clara, ma lei non si mostrerà interessata. Lei è molto concentrata su se stessa e sui suoi obiettivi e solo in seguito potrebbe esserci un incontro interessante".

Difficile pensare ad un ritorno di fiamma con Alberto e, considerato il suo discorso, sembrerebbe tagliato fuori anche Eduardo: restano in piedi però le ipotesi Nunzio e Diego.

Nuovi amori in arrivo per Nunzio e Diego

In merito a Nunzio e Diego c'è invece la conferma che entrambi avranno una nuova storia d'amore. Nelle prossime puntate il figlio di Franco farà un ennesimo tentativo con Chiara, ma dinanzi al suo rifiuto dovrà rassegnarsi.

In seguito però ci sarà un bacio con un personaggio misterioso che in molti reputano essere Rossella, anche se restano aperte pure altre opzioni.

Massimo riserbo invece in merito a quello che succederà a Diego. Francesco Vitiello ha confermato che presto qualcosa in quel senso si muoverà per lui, ma senza fare nomi. Anche per lui restano in piedi le ipotesi Rossella, Clara e Ida, ma occorrerà aspettare per capire.

Viola ed Eugenio si lasciano? Ritorno di fiamma per Giulia e Luca

Occhio infine a quello che sta per accadere ad alcune coppie storiche. Luca e Giulia si riavvicineranno ma, considerata la malattia di quest'ultimo risulta difficile pensare ad un lieto fine. La situazione tra Roberto, Marina e Lara è decisamente complessa ed è probabile che alla fine di questa storia non esisterà nessuna coppia.

Occhio a Niko che scoprirà di provare qualcosa per Manu, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di Costabile. Per finire una delle coppie più amate (Franco e Angela) sta per salutare gli spettatori, anche se solo per qualche mese.