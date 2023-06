Ida potrebbe morire in Un posto al sole? Lara l'ha colpita con un soprammobile facendola cadere a terra. Della scena comunque non è stata mostrata nei particolari la dinamica. Quindi qualche spettatore si chiede se tutto ciò sia avvenuto veramente, oppure si tratti di un desiderio di vendetta solo immaginato. La situazione è comunque molto tesa e non si esclude che tutte le bugie di Lara vengano alla luce, con le ovvie conseguenze. Ida ha ribadito di voler riprendersi il piccolo Tommy, vuole vederlo crescere. Davanti alla possibilità di perdere tutto, una disperata Martinelli farà una scelta insolita.

Le novità su Lara e Ida nei prossimi episodi di Un posto al sole

Secondo le ultime anticipazioni Ida non morirà Resta però da chiarire se, qualora l'aggressione fosse davvero avvenuta, Ida ricorderà cosa è successo. Fatto sta che Lara la assumerà come baby sitter, soddisfacendo il suo desiderio di stare vicino a Tommy e garantirgli una vita migliore. Non osiamo immaginare come queste due donne potranno convivere. Inoltre, Ida resisterà in questa sorta di prigione dorata? A complicare le cose sarà però un'altra figura femminile.

Lara verrà arrestata? Un posto al sole nuove puntate

Lara potrebbe vendicarsi su Tommy [VIDEO] qualora il suo piano perdesse forza. Sa bene che Roberto corre dal piccolo quando sta male, l'ha sperimentato sulla pelle di questo povero innocente finito nelle mani sbagliate.

Ma non è finita qui. A smascherare Lara potrebbe essere la sua ginecologa, che ben sa cosa è davvero è successo mesi fa.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il ruolo della dottoressa in questa intricata faccenda diventerà essenziale. Se dovesse rendere pubbliche le cartelle cliniche della sua ex paziente, sarebbero guai seri e Lara finirebbe in prigione per i crimini commessi.

Come si salverà? Si sta delineando un'ipotesi plausibile, visti i tanti crolli emotivi (e non solo).

Chiaro è che Lara non sta bene e che le sue ossessioni stanno prendendo il sopravvento. Se non ha avuto scrupoli a fare del male a Tommy, non ne avrà nel far fuori Ida, sempre che qualcuno non la fermi in tempo. Martinelli sa il fatto suo e crediamo che, anche se finisse in carcere, possa riuscire a farla franca in qualche modo. Potrebbe giocarsi la carta dell'infermità mentale, così da avere una riduzione di pena o la possibilità di scontarla in un istituto di cura e riabilitazione psichiatrica.