Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 3 al 7 luglio in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera fanno sapere che Renato Poggi tornerà a casa dall'ospedale. Lara Martinelli, invece, assumerà Ida come tata del piccolo Tommaso.

Un posto al sole: anticipazioni dal 3 al 7 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 3 al 7 luglio rivelano che Alberto spingerà Clara a chiedere cosa sia davvero meglio per suo figlio dopo un confronto con Eduardo. A tal proposito, la ragazza vivrà un nuovo momento delicato dopo i problemi di Sabbiese con la polizia.

Pertanto, la Curcio si appresterà ad avere un nuovo confronto con Alberto.

Il matrimonio tra Marina e Roberto, invece, sarà sempre più in crisi mentre Lara dovrà gestire la presenza ingombrante di Ida, intenzionata a riprendersi il figlio Tommaso. Nonostante questo, la Martinelli cercherà di guadagnare terreno con Roberto.

Rosa accuserà dei sensi di colpa nei confronti Giulia mentre vorrà far di tutto pur di aiutare suo fratello.

Lara assume Ida come babysitter di Tommaso

Nelle puntate 3-7 luglio di Upas, Mariella crederà che il Bufalotto sensibile sia Castrese dopo aver udito le parole di Guido. L'uomo a questo punto cercherà di sfuggire all'interrogatorio della donna intenzionata a scoprire la sua vera identità.

Alla fine, Castrese deciderà di fare una confessione spiazzante.

Intanto, Lara apparirà felice di aver messo nei pasticci le nozze tra Roberto e Marina. A tal proposito, la Martinelli deciderà di assumere Ida come babysitter di Tommaso per tenerla d'occhio. Allo stesso tempo, Marina terrà alla larga Ferri dopo l'ultimo litigio causato per colpa della sua rivale.

Proprio quest'ultima godrà dell'intera situazione.

Viola temerà di stare da sola con Eugenio che invece non sopporterà più questa situazione. Di conseguenza, i rapporti tra i due personaggi diventeranno sempre più difficili, tanto che la loro relazione sembrerà essere irrecuperabile.

Renato torna a casa dall'ospedale

Renato verrà dimesso dall'ospedale dopo il malore, tanto da poter far ritorno a casa.

Luca cercherà di accorciare le distanze con Giulia. Rossella, invece, soffrirà per il comportamento tenuto dal primario nei suoi confronti. Michele e Silvia appariranno molto preoccupati per la loro figlia. Proprio quest'ultima confiderà i suoi problemi nati con l'arrivo di Luca in ospedale alla sua amica Ada.

Nunzio scoprirà di aver fatto colpo su più persone. Ada infatti apparirà molto interessata al socio del Caffè Vulcano. Di conseguenza, Rossella cercherà di fare da cupido tra i due giovani.