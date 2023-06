Ispirato al romanzo Storia della bambina perduta scritto da Elena Ferrante, L'amica geniale 4 tornerà su Rai1 per finire di raccontare l'evoluzione dell'amicizia tra Lenù e Lila.

Sono previste, per questo ultimo capitolo, importanti novità soprattutto per quello che riguarda il cast della serie che vedrà nuovi attori, tra cui Alba Rorhwacher, impegnati nell'interpretazione delle due protagoniste principali e di Nino Sarratore e che lascia intendere come la messa in onda avverrà durante i prossimi mesi invernali.

Quando andrà in onda L'amica geniale 4

Cominciate al termine dello scorso anno, le riprese de L'amica geniale 4 volgono al termine e, anche se non è stata ancora ufficializzata una data ufficiale per la messa in onda, prevista comunque nei mesi invernali e, nello specifico, intorno a febbraio 2024.

L'intera narrazione del capitolo finale è suddivisa in otto episodi della durata di circa un'ora ciascuno che andranno in onda in prima serata su Rai1.

L'ambientazione de L'amica geniale 4 è temporalmente compresa tra gli Anni '80 e il 2010 in una Napoli decisamente differente rispetto al passato e con scene girate soprattutto sulla collina di Posillipo ma anche in altri luoghi significativi della città come Piazza Mercato, Piazza Dante, Piazza del Plebiscito e sul lungomare Caracciolo.

Le novità sul cast dell'ultima serie

Durante la prima stagione i ruoli delle due protagoniste erano stati assegnati alle giovanissime Elisa Del Genio e Ludovica Nasti ma, successivamente, per esigenze di copione, erano state scelte Margherita Mazzucco e Gaia Girace, rispettivamente nei ruoli di Lenù e Lila.

Anche in L'amica geniale 4, sempre per le stesse necessità, è stato rivisto il cast della serie e i ruoli sono stati assegnati ad attrici come Alba Rorhwacher nei panni di Lenù e a Irene Maiorino che interpreta Lila.

Cambiamenti che hanno riguardato tuttavia anche un altro personaggio chiave, ovvero quello di Nino Sarratore che, durante l'ultima stagione, sarà interpretato dall'attore Fabrizio Gifuni.

L'amica geniale 4: la trama

Nell'ultima serie Lenù e Lila sono accomunate dal fatto di essere ormai due donne adulte e madri di bambini nati a poca distanza tra loro, tuttavia le dinamiche riguardanti le rispettive scelte di vita le porteranno a condurre due esistenze sostanzialmente molto diverse.

Lenù, infatti, dopo l'ennesima delusione amorosa dovuta proprio al personaggio di Nino Sarratore, torna a Napoli lasciando a Firenze le due figlie maggiori e trasferendosi in un appartamento accanto a quello di Lila dove inizia a dedicarsi alla stesura di un nuovo libro, Un'amicizia, lasciandosi ispirare dal suo legame con l'amica di sempre, Lila appunto.