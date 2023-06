Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 3 al 7 luglio, confermano che il rapporto tra Eduardo e Clara subirà una brusca frenata. A dividere i due non sarà però solo l'aggressione del giovane boss ad Alberto.

Le trame dei nuovi episodi di Upas rivelano infatti che Rosa e Clara si troveranno coinvolte in un'operazione della polizia contro Eduardo. Quest'ultima, dopo quest'evento, aprirà gli occhi sull'uomo e deciderà di smettere di frequentarlo.

C'è però un'importante rivelazione che ha fatto l'attrice Imma Pirone sul personaggio di Clara e che ha portato i fan a sospettare che la ragazza possa essere incinta di Eduardo.

Clara è incinta di Eduardo?

Imma Pirone ha postato sui suoi profili social una foto che la ritrae sorridente assieme a Fiorenzo Madonna. Più che l'immagine, di per sé, ha fatto molto scalpore la didascalia che l'accompagna. L'attrice ha infatti scritto queste parole: "Eduardo e Clara… E se la vita gli stesse facendo un regalo?"

Molti fan hanno individuato in questa affermazione uno spoiler su una possibile gravidanza di Clara. Va aggiunto, a sostegno di questa teoria, che nell'episodio del 21 giugno i due avevano consumato un rapporto intimo e non sarebbe la prima volta che una sequenza del genere, mostrata agli spettatori, faccia da preludio a una gravidanza.

In attesa di capire quanto possa esserci di vero in questo ipotetico scenario, va detto che presto il rapporto tra Clara ed Eduardo si incrinerà irrimediabilmente.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 a 7 luglio: Alberto impone alla sua ex di lasciare Sabbiese

Dopo l'aggressione subita da parte di Eduardo (Fiorenzo Madonna), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) eserciterà forti pressioni su Clara (Imma Pirone) affinché smetta di frequentare il giovane boss.

Nonostante non ami dare ragione al suo ex, la ragazza dovrà convenire sul fatto che questa sia la soluzione migliore per lei e soprattutto per il piccolo Federico.

Per Clara sarà una decisione molto sofferta, ma un evento successivo le farà comprendere, a pieno, che non potrà esserci nessun futuro per lei ed Eduardo.

Upas, trame 3-7 luglio: Rosa finisce nei guai

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano che le forze dell'ordine condurranno un'operazione contro Eduardo. Nel blitz si troveranno coinvolte, loro malgrado anche Clara e Rosa (Daniela Ioia). Quest'ultima inoltre avrà un ruolo molto attivo nella vicenda perché fornirà aiuto a suo fratello.

Non è chiaro se la donna aiuterà l'uomo a scappare o se si tratta di altro, ma sta di fatto che in seguito la moglie di Damiano verrà assalita dal rimorso per quello che ha fatto. In particolare, seppur involontariamente, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) aggraverà i sensi di colpa della donna, con i suoi discorsi sull'etica e la giustizia.