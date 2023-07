Rivoluzione nel cast della prossima stagione di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda a partire da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Le sorprese non mancheranno e, questa volta, la padrona di casa della trasmissione sentimentale di Canale 5, punterà su una serie di novità e cambiamenti che non passeranno inosservati.

Al centro delle nuove dinamiche ci saranno in primis le vicende dei protagonisti del trono over, pronti a rimettersi in gioco per cercare di conquistare la loro anima gemella.

Rivoluzione nel nuovo cast di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte da metà settembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5, con le nuove puntate che si preannunciano già attesissime dai fan e spettatori del talk show.

Il trono over continuerà ad essere uno dei punti di forza della trasmissione, complici gli ottimi ascolti registrati nel corso delle ultime stagioni, con picchi che hanno superato la soglia dei tre milioni di spettatori proprio con le puntate dedicate ai protagonisti del trono senior.

E, per la prossima edizione in partenza da metà settembre, ecco che Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare e al tempo stesso arricchire il cast del trono over.

Previste new entry nel cast di Uomini e donne 2023/2024

In studio, infatti, è previsto l'arrivo di nuove dame e nuovi cavalieri pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore: le new entry verranno scelte attraverso i casting che si svolgeranno nel corso dell'estate per "reclutare" i protagonisti che saranno coinvolti in trasmissione.

Spazio poi al ritorno di alcuni volti storici della trasmissione, che saranno nuovamente pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

È questo il caso di Riccardo Guarnieri, l'ex fidanzato di Ida Platano protagonista indiscusso della trasmissione anche nella passata edizione del talk show sentimentale Mediaset.

Riccardo ed Elio verso la riconferma nel cast di Uomini e donne

Riccardo, dopo aver "fallito" con le ultime conoscenze fatte in trasmissione, non si arrenderà e sarà ancora una volta al centro delle dinamiche del talk show.

Tra coloro che sarebbero in lizza per rimettere piede nello studio di Uomini e donne, figura anche il cavaliere Elio, protagonista nell'ultima edizione di accesi scontri infuocati con Tina Cipollari.

La presenza di Elio non è passata affatto inosservata e ha saputo alimentare un acceso dibattito sia in studio che sui social, motivo per il quale la redazione avrebbe intenzione di arruolarlo nuovamente nel cast della prossima edizione in onda da settembre.