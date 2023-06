Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 3 al 7 luglio, confermano che verrà dato ampio spazio alla storia d'amore tra Eduardo e Clara. Quest'ultima si troverà costretta a chiudere ogni rapporto con l'uomo a causa delle pressioni di Alberto, che la metterà dinanzi alle sue responsabilità di madre.

In ogni caso la reazione di Palladini rappresenterà l'ultimo dei problemi per la ragazza. In seguito, infatti, la situazione precipiterà poiché, durante un'operazione di polizia contro il giovane boss Sabbiese, si troveranno coinvolte, loro malgrado, anche Rosa e la stessa Clara.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 luglio: Alberto si infuria con Clara

Le anticipazioni delle puntate di Upas al 7 luglio, rivelano che Eduardo (Fiorenzo Madonna) avrà un durissimo scontro con Alberto (Maurizio Aiello). Non è chiaro se il giovane boss aggredirà fisicamente l'avvocato o se i due si limiteranno solamente alle parole ma sta di fatto che Palladini si infurierà molto per l'accaduto.

In seguito, quest'ultimo infatti contatterà Clara (Imma Pirone) per chiederle conto della sua relazione con il boss Sabbiese spiegandole meglio chi è quell'uomo e cosa ha appena fatto. In particolare Alberto farà presente alla donna che vuole Eduardo lontano da lei e dal loro bambino.

La polizia prova ad arrestare Eduardo

A prescindere dal racconto di Alberto Palladini, Clara non potrà che convenire sul fatto che che per il bene del piccolo Federico sia meglio che lei resti alla larga da Eduardo.

Attenzione perché in seguito ci sarà un evento molto grave che aprirà ancor di più gli occhi alla ragazza, sulla vera identità di Sabbiese.

Le anticipazioni rivelano infatti che la polizia porterà avanti un'operazione contro Eduardo, che finirà per mettere in serio pericolo anche Rosa (Daniela Ioia) e la stessa Clara.

Un posto al sole, puntate dal 3 al 7 luglio: Rosa finisce nei guai

In merito a Rosa Picariello c'è un'interessante rivelazione che la riguarda. A quanto pare infatti sarà lei a rischiare in prima persona per aver offerto protezione a suo fratello.

In seguito la donna inizierà però a dubitare di aver fatto la cosa giusta. In particolare sarà Giulia Poggi (Mairna Tagliaferri), seppur involontariamente, ad alimentare i sensi di colpa della donna.

Parallelamente a questa vicenda sarà approfondita la crisi matrimoniale tra Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin). Le anticipazioni confermano che quest'ultima terrà sempre più a distanza il marito, mentre il magistrato Nicotera, stufo della situazione che si è creata, abbandonerà il suo solito atteggiamento pacato.