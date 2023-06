L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 12 al 16 giugno, come sempre in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Marina: la dark lady della soap si mostrerà agguerrita come non mai e affronterà a muso duro suo marito Roberto.

Spazio anche a Niko che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, prenderà le distanze da Manuela.

Marina torna ed è guerra con Roberto: anticipazioni Un posto al sole al 16 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 16 giugno in tv, rivelano che Lara non perderà occasione per essere sempre più onnipresente nella vita di Roberto Ferri.

Così deciderà di accompagnarlo alla festa di Irene, alla quale farà un super regalo che non passerà inosservato e metterà in imbarazzo Filippo e Serena.

Quando Roberto tornerà a casa, si ritroverà a fare i conti con una sorpresa inaspettata: Marina è tornata a Napoli dopo un periodo di assenza.

Giordano, fin dal primo momento, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti di suo marito: è in possesso di una registrazione che potrebbe mettere in bilico il loro matrimonio.

Marina incastra Lara con una microspia: anticipazioni Un posto al sole al 16 giugno

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina si è messa a spiare Lara con una microspia, grazie alla quale ha intercettato una conversazione in cui la donna la sminuisce e Ferri tace senza difenderla.

Marina spiegherà che ha dovuto fare in quel modo per capire se può ancora fidarsi di suo marito e da quello che è emerso non sembrerà affatto contenta.

Occhi puntati anche su Renato che, nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera, non prenderà affatto bene la frequentazione in corso tra Giulia e Luca.

Così, pur di evitarla deciderà di chiedere ospitalità ad Otello, ma il suo comportamento decisamente ambiguo e strano verrà subito notato da Raffaele, che deciderà di indagare per scoprire la verità.

Niko deluso e si allontana da Manuela: anticipazioni Un posto al sole al 16 giugno 2023

Spazio anche alle vicende di Niko che, in questi nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 16 giugno su Rai 3, si ritroverà a dover fare i conti con una grande delusione.

Proprio nel momento in cui deciderà di prendere in mano le redini del suo rapporto con Manuela, ecco che il ragazzo si renderà conto che la donna ha instaurato un legame speciale con Costabile.

Per Niko sarà un duro colpo da digerire anche se, dopo aver visto determinate scene, il giovane avvocato si renderà conto di doversi fare da parte e per questo motivo prenderà le distanze da Manuela.