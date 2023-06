Can Yaman diviso tra le riprese delle nuove puntate di Viola come il mare 2 e un nuovo amore. Sono queste le ultime indiscrezioni che riguardano il celebre attore turco, tra i volti più amati in assoluto dal pubblico italiano.

In questi anni, infatti, grazie alle sue numerose serie tv per il piccolo schermo, Can ha saputo conquistare il gradimento del pubblico, riuscendo a conquistare ottimi risultati d'ascolto si in daytime che in prime time.

Nuovo amore per Can Yaman: l'attore turco volta pagina

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni su Can Yaman rivelano che l'attore turco avrebbe dato una svolta importante alla sua vita sentimentale dopo una serie di storie d'amore finite male.

Archiviata definitivamente la relazione con Diletta Leotta, che ormai sta per diventare mamma del suo primo figlio, Can Yaman avrebbe intrapreso una relazione con giovane donna.

Si chiama Giorgia Colombo e, a differenza delle altre donne che hanno fatto parte della vita del divo turco, non farebbe parte del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Can Yaman

I due sarebbero stati avvistati insieme, in più occasioni, per le strade di Milano: c'è chi sostiene che questa relazione stia andando avanti dallo scorso dicembre.

Fino a oggi Can e Giorgia sarebbero riusciti a evitare fotografi e paparazzi, così da tener segreta la loro relazione senza dare troppo nell'occhio.

Al momento, però, nonostante queste indiscrezioni sempre più insistenti sulla relazione in corso tra Can Yaman e Giorgia, i due diretti interessati non hanno ancora proferito parola.

L'attore turco, sui social, preferisce mantenere il silenzio e non ha confermato ma neppure smentito le ultime chicche di gossip legate alla sua vita sentimentale.

In attesa di scoprire se Can Yaman uscirà allo scoperto con la sua nuova fiamma, nelle prossime settimane il divo turco sarà nuovamente impegnato in Sicilia con le riprese di Viola come il mare 2.

Al via le riprese di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

La serie tv prodotta da Lux Vide è stata riconfermata nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset con un nuovo ciclo di sei appuntamenti che andranno in onda nel corso della stagione 2023/2024.

Le riprese ufficiali cominceranno a partire dal prossimo luglio e terranno impegnato il cast della serie per almeno cinque mesi.

Al fianco del celebre attore turco in questa seconda stagione della fiction, tornerà l'attrice Francesca Chillemi. Riusciranno i due attori a conquistare ancora una volta ottimi ascolti con le nuove puntate di Viola come il mare 2? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza finale.