Che lavoro fa Armando Incarnato di Uomini e donne? Perché il cavaliere del trono over sostiene di non poter svelare apertamente la propria professione? Sono queste le domande che continuano a porsi i fan della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi

Nelle scorse ore Armando ha scelto di dire apertamente ai fan social da dove deriva la sua stabilità economica che gli permette di poter fare costantemente viaggi di lusso e concedersi ristoranti di primo livello.

Armando rompe il silenzio sul suo lavoro segreto: il cavaliere di Uomini e donne fa chiarezza

Nel dettaglio, dopo aver incuriosito i fan con il "segreto" legato al suo lavoro, ecco che Armando ha scelto di intervenire pubblicamente sui social e lo ha fatto svelando la verità sulla sua situazione economica.

"Di me non si sa niente, la mia situazione lavorativa non l'ho mai resa nota. Dicevo di non lavorare ma non è proprio così", ha svelato il cavaliere di Uomini e donne sui social, svelando poi che in questo periodo gli sono arrivati un bel po' di messaggi social da parte di persone che gli chiedevano come facesse ad avere così tanto tempo libero e soldi a sufficienza per permettersi una "bella vita".

'Ho un procuratore di denaro, si fanno dei corsi', la confessione di Armano

"Tramite un amico, ho conosciuto una persona che fa il broker money, il procuratore di denaro. Nella vita si fanno corsi per diventare estetista, chef, parrucchiere. Vuoi diventare una persona ricca? Si fanno dei corsi per diventare tale", ha aggiunto ancora Armando, taggando la persona che lo avrebbe aiutato in questa sua scalata al successo.

"Ci vuole pazienza, attenzione e tanta intelligenza. Chi vuole migliorare la propria qualità di vita è sempre un passo avanti rispetto agli altri", ha chiosato ancora Armando augurando alle persone che lo seguono su Instagram di poter avere la sua stessa fortuna.

Con questa confessione social il cavaliere ha scelto di spiegare come stanno davvero le cose ed ha messo a tacere questo segreto legato al suo lavoro.

Il ritorno di Armando a Uomini e donne

Intanto, in vista della prossima edizione di Uomini e donne, emergono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast del trono over.

Il cavaliere napoletano, nonostante le critiche e le polemiche che ci sono state nel corso dell'ultimo periodo, dovrebbe essere ancora uno dei volti di punta della trasmissione.

Armando, infatti, è dato in pole position per rientrare a far parte del cast della trasmissione di Maria De Filippi.