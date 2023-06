È crisi tra Federico e Carola, la coppia nata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne. I due hanno fatto sognare il pubblico con questa storia d'amore nata nel corso della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, tanto da decidere di andare subito a convivere insieme.

Eppure, dopo le voci di crisi di queste settimane, ecco che è arrivata la conferma da parte di Carola: la ragazza ha scelto di intervenire in prima persona sui social.

Come procede tra Federico e Carola dopo la scelta a Uomini e donne

La storia d'amore tra Federico e Carola è nata quest'anno nello studio di Uomini e donne: i due hanno subito conquistato il pubblico del talk show con questa favola che sembrava essere destinata per l'infinito.

Eppure, nel corso delle ultime settimane, i fan social della coppia hanno avuto modo di notare dei "movimenti strani" tra i due ragazzi.

Nonostante avessero deciso di intraprendere la convivenza, Carola e Federico non si mostravano più in coppia come accadeva fino a poche settimana fa.

I fan più attenti hanno notato che da un po' di giorni la mamma di Federico avrebbe smesso di mettere "like" ai post social della fidanzata di suo figlio: per gli utenti questo sarebbe stato un ulteriore indizio della crisi in corso.

Tra Federico e Carla c'è già aria di crisi dopo Uomini e donne

Sta di fatto che, nel corso degli ultimi giorni, si sono intensificate le domande dirette da parte dei fan della coppia, curiosi di scoprire la verità sul rapporto tra i due giovani volti di Uomini e donne.

In tanti hanno fatto delle domande dirette a Federico e Carola, speranzosi fino alla fine del fatto che non ci fosse nessuna aria di crisi in corso, ma così non è stato.

A fare un po' di chiarezza, rompendo il silenzio social, ci ha pensato Carola Viola sul suo profilo Instagram, dove ha scelto di condividere un messaggio per rispondere ai tanti curiosi.

'Momento molto particolare e difficile', Carola rompe il silenzio su Federico

"È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy", ha scritto la ragazza nel post social confermando di fatto la crisi in corso con l'ex tronista Federico Nicotera.

Al momento, però, i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne non si sono sbilanciati e non sono andati oltre.

I motivi di questa crisi in corso non sono stati svelati: Carola non ha aggiunto altro, così come Federico ha preferito non intervenire (per il momento) e andare avanti per la sua strada. Crisi passeggera o addio definitivo?