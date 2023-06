In Terra Amara prossimamente Fekeli dovrà affrontare la morte di Hünkar. Sarà il nipote Fikret a comunicargli la brutta notizia, in quanto sarà presente a Villa Yaman quando Demir giungerà con il corpo della madre. Fekeli correrà subito alla tenuta a piangerà al fianco della sua amata. Non riuscirà a spiegarsi tanta sofferenza proprio nel momento in cui i due erano pronti a convolare finalmente a nozze.

Tutta Çukurova si impegna per trovare Hünkar sana e salva

A Villa Yaman ci sarà disperazione: Hünkar è scomparsa e nessuno avrà la benché minima idea di dove sia finita.

Organizzeranno dei gruppi di ricerca a cui prenderanno parte anche Fekeli e Yilmaz. I due si recheranno nel bosco antistante con la certezza di trovare la donna.

Nel frattempo in villa un operaio porterà degli aggiornamenti: il fazzoletto di Hünkar è stato rinvenuto vicino alle rovine, così Demir si recherà insieme ai suoi uomini per far partire un altro gruppo di ricerca.

Fikret vuole dire allo zio che Hünkar non c'è più

Dopo alcune ore Demir tornerà alla villa con il corpo di Hünkar riposto nel bagagliaio. Tutti saranno sconvolti e anche Fikret da lontano osserverà la scena, così si farà coraggio e andrà alla ricerca dello zio: deve sapere la brutta notizia.

Fekeli e Yilmaz, intanto, si troveranno nel bosco e non faranno altro che urlare "Hünkar, Hünkar".

"Mi fa male il cuore Yilmaz, è un dolore profondo e intenso", dirà Fekeli, che a un certo punto in lontananza vedrà arrivare Fikret con la sua macchina.

Fekeli scopre che Hünkar è morta

"Mio nipote porta buone notizie", dirà Fekeli, ma purtroppo non sarà così. Con uno sguardo ricoperto da un velo di tristezza, Fikret gli dirà: "Mi dispiace per la tua perdita, la signora Hünkar è morta".

Fekeli non riuscirà a proferire parola, nel suo volto scorreranno solo tante lacrime.

Cadrà a terra dal dolore e sbattendo il pugno a terra, tra le lacrime, non farà altro che urlare "Hünkar, non andartene".

Fekeli fa visita alla salma di Hünkar

Insieme a Yilmaz e Fikret, Fekeli si recherà immediatamente a Villa Yaman. Sarà una situazione surreale, non si sarebbe mai aspettato di doverle dire addio dopo la promessa di matrimonio.

Da solo salirà nella camera da letto di Hünkar e quando la vedrà giacere senza vita su quel letto non riuscirà a trattenere la disperazione.

Metterà una mano sulla spalla di Demir, provando a dargli tutto il suo supporto in questo momento molto duro per entrambi. Fekeli si inginocchierà davanti alla salma della sua amata: "Mia Hünkar, te ne sei andata. Hai chiuso gli occhi e ha portato con te anche il tuo cuore. Non ci credo che tu non sia più qui con me".