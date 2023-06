Federico Nicotera fa chiarezza sul suo rapporto con Carola dopo Uomini e donne. In queste ore l'ex tronista della trasmissione di Canale 5 ha pubblicato sui social una storia che ha creato un po' di allarmismo tra i fan della coppia.

In tanti hanno temuto il peggio per Federico e Carola, al punto che l'ex tronista è dovuto intervenire in prima persona per tranquillizzare i loro sostenitori.

Come procede tra Federico e Carola fuori da Uomini e donne

La storia d'amore tra Carola e Federico è nata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne.

I due, contrariamente a ogni aspettativa, hanno dimostrato di essere fatti per stare insieme e poche settimane dopo la scelta finale hanno deciso di prendere casa insieme.

Federico e Carola convivono a Roma, la città che hanno scelto per far sì che il loro amore possa crescere. Da quel giorno sono diventati inseparabili anche se, in queste ultime ore, a destare un po' di preoccupazione tra i fan è stata una storia social pubblicata dall'ex tronista.

Federico fa chiarezza sulla sua storia d'amore con Carola dopo Uomini e donne

"Vivere da soli significa avere il guardaroba non stirato", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne, che ha così spiazzato i fan, molti dei quali hanno temuto che ci fosse una crisi in corso con Carola.

Il sospetto era che Federico fosse tornato a vivere da solo, mettendo così la parole fine alla convivenza con Carola, che ormai va avanti da qualche mese.

Qual è la verità dei fatti? Poche ore dopo è stato lo stesso Federico a intervenire nuovamente sui social, facendo chiarezza sul suo rapporto e sulla sua storia d'amore con Carola.

'La bionda è qui, sempre più matta', Federico rompe il silenzio su Carola

"Ragazzi siete già agitati, perché ho scritto 'da soli', ma era riferito a quando non vivi più con mamma", ha precisato Federico, che ha così fatto chiarezza sul suo legame con la giovane ragazza.

"La bionda è qui, abbiamo appena mangiato, fatti vedere altrimenti qui si preoccupano.

Sempre più matta", ha aggiunto ancora Federico dopo essere stato raggiunto da Carola.

Insomma tra i due volti di Uomini e donne tutto sta procedendo nel migliore dei modi: non c'è nessuna crisi in corso, così come avevano temuto i fan.

La storia d'amore prosegue bene, così come è vero amore tra Lavinia e Alessio, l'altra coppia nata quest'anno nello studio di Uomini e donne, anche loro molto amati dai fan del talk show di Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre con la nuova edizione in programma nel daytime pomeridiano di Canale 5.