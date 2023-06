Giorgio Manetti "smascherato" in compagnia dell'ex dama di Uomini e donne Anna Tedesco. In queste ore sta facendo molto discutere il video postato sui social dall'ex dama del parterre over, la quale si è mostrata felice e spensierata insieme al "gabbiano toscano", noto al pubblico per la sua turbolenta storia d'amore con Gemma Galgani.

Giorgio Manetti torna al centro del gossip

Giorgio Manetti è stato per diversi anni uno dei volti di punta di Uomini e donne, al centro dell'attenzione in primis per le sue tormentate vicende sentimentali con Gemma Galgani.

Una storia d'amore appassionante e turbolenta, la quale giunse al capolinea definitivamente dopo che la dama scelse di non andare avanti, salo poi pentirsi amaramente di questa decisione e provare in tutti i modi a riconquistare il cuore del cavaliere toscano.

Alla fine, però, i due si dissero addio e intrapresero due strade differenti, fino a quando Giorgio non ha scelse di uscire di scena definitivamente dal cast del trono over e rinunciare così alla trasmissione.

Anna ricompare nella vita di Giorgio Manetti fuori da Uomini e donne (Video)

Tuttavia, durante gli ultimi anni trascorsi in studio, Giorgio ebbe modo di stringere un rapporto di amicizia speciale e intenso con Anna Tedesco, un'altra dama del trono over (nemica giurata di Gemma).

I due non si sono mai spinti oltre in trasmissione e anche fuori dallo studio hanno provato a mantenere un rapporto di amicizia.

Nel 2021, però, l'ex dama rilasciò un'intervista al vetriolo contro Giorgio, svelando al pubblico di aver rinunciato alla sua amicizia per dei gesti che non le erano piaciuti nei suoi confronti.

A quanto pare, a distanza di qualche anno, i due hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro legame affettivo, come testimoniato dal video social postato da Anna Tedesco in queste ore.

IN CHE SENSO IL GABBIANO CON ANNA TEDESCO 💀

Ci aspettiamo di tutto a settembre 🍿#uominiedonne pic.twitter.com/CvfmLK6zk9 — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) June 15, 2023

Giorgio smascherato con Anna, Gemma dimenticata: il cavaliere non torna a Uomini e donne

L'ex dama di Uomini e donne over si è mostrata felice e spensierata al fianco di Giorgio Manetti: i due hanno trascorso un'intera giornata insieme, con tanto di cena romantica in cui Giorgio e anna si imboccano a vicenda.

Insomma sembrerebbe proprio che tra i due ci sia del tenero e dopo le incomprensioni del passato avrebbero scelto di darsi una seconda chance.

Niente da fare per Gemma. In queste settimane si era vociferato di un possibile ritorno in studio (da settembre) del cavaliere toscano, ma lui stesso, in una recente intervista, ha smentito questa voce.

Giorgio non tornerà a corteggiare Gemma e a questo punto non si esclude che il suo futuro possa essere al fianco di Anna Tedesco.