Oggi, giovedì 15 giugno, due discussi ex protagonisti di U&D sono finiti al centro del Gossip per una cena che hanno condiviso. Come dimostra un video che sta impazzando su Twitter e su Instagram in queste ore, Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sono fatti immortalare mentre mangiavano insieme in un luogo di vacanza: il cavaliere, in particolare, imbocca la dama e le sorride amabilmente. Tra i fan, dunque, c'è già chi ipotizza un loro ritorno in studio dopo l'estate, dove ritroverebbero Gemma Galgani.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono bastati pochi secondi di video, a scatenare il gossip su due storici protagonisti del Trono Over.

Anna Tedesco, infatti, in queste ore ha pubblicato su Instagram un filmato che riassume una serata che ha trascorso con Giorgio Manetti.

Nelle immagini che stanno facendo il giro della rete, infatti, si vedono i due volti di U&D arrivare alla location insieme in auto (con il toscano alla guida) e poi cenare allo stesso tavolo con una bella piscina alle spalle.

A colpire i curiosi, però, è stato soprattutto un gesto che ha fatto il "Gabbiano", una mossa che conferma che tra lui e la dama c'è molta confidenza nonostante siano passati tanti anni dal loro primo incontro davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi.

Il parere di chi guarda U&D

Come ha fatto notare anche il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nel video che Anna ha pubblicato sul suo profilo Giorgio la imbocca e poi le sorride amabilmente.

Tanti spettatori di U&D si stanno domandando come mai la dama e il cavaliere siano stati a cena insieme e soprattutto perché Tedesco ci ha tenuto a mostrare ai suoi follower il gesto che Manetti ha fatto nei suoi confronti mentre mangiavano.

"Loro sono già pronti per settembre", ha scherzato un utente di Twitter che in queste ore ha ripostato il video nel quale i due ex del Trono Over si scambiano occhiate di complicità e grandi sorrisi a favore dell'obiettivo.

"Oddio", "Ma passiamo alle notizie importanti", "Ma lei è Anna?", "A Gemma questo non piace", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del dating-show hanno fatto al filmato con protagonisti Giorgio e Anna.

Chi va e chi resta a U&D

Tra i curiosi che stanno esprimendo un'opinione sul video nel quale Giorgio imbocca Anna a cena, c'è chi si sta già proiettando al futuro e a quello che queste immagini potrebbero scatenare.

Un parere che stanno condividendo alcuni fan, infatti, è che sia Manetti che Tedesco potrebbero tornare in studio dopo l'estate: del possibile rientro del "Gabbiano" nel cast del Trono Over, ad esempio, si vocifera da settimane ed è stato lui stesso a dire che accetterebbe un'eventuale richiesta della redazione.

Per quanto riguarda la dama, negli ultimi anni si è saputo poco o nulla del suo privato, se non che ha mantenuto un rapporto con quello che in tv ha sempre definito solo un caro amico.

Gemma, che non ha mai apprezzato il legame tra il "suo" Giorgio e Anna, potrebbe reagire male al filmato che è stato postato il 15 giugno sui social network, anche perché in recenti interviste si è detta pronta a riaccogliere l'ex fidanzato nel parterre.

Un'altra storica protagonista che a settembre potrebbe rimettere piede agli Elios, è Isabella: se l'ex marito Fabio Mantovani ha detto no ad un rientro a U&D dopo la separazione, Ricci non si è ancora espressa a riguardo e non ha smentito i rumor che stanno circolando da una settimana a questa parte.

Pare che Maria De Filippi sia intenzionata a riaccogliere nel cast diversi ex per ravvivare le dinamiche della versione senior del suo dating-show: tra questi spiccherebbero Giorgio, Isabella, Barbara e ora anche Anna.