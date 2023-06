Il cast dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne non sarà ufficializzato prima della fine di agosto, quando dovrebbero ricominciare le registrazioni. In rete, però, circolano insistenti indiscrezioni sui personaggi che animeranno le nuove puntate, soprattutto su quelli che potrebbero tornare in studio dopo una lunga assenza. I nomi che impazzano in rete da settimane, sono quelli di Isabella Ricci e Giorgio Manetti, entrambi al centro di dinamiche con protagonista anche Gemma Galgani.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Ancor prima che terminasse l'ultima stagione di Uomini e donne, sul web si parlava del possibile ritorno in studio di Giorgio Manetti.

Il cavaliere ha rilasciato delle interviste nelle quali ha confermato che direbbe sì ad un'eventuale chiamata della redazione del dating-show, e che lo farebbe per cercare di rimettere l'amore e il corteggiamento al centro delle dinamiche del programma.

I giornalisti hanno interpellato anche Gemma Galgani su questo rumor e lei, senza sbilanciarsi troppo, ha detto che non sa come potrebbe reagire nel ritrovarsi faccia a faccia con l'ex fidanzato dopo anni di gelo.

I telespettatori sperano fortemente nel rientro del "Gabbiano" nel cast fisso della trasmissione, anche perché potrebbero innescarsi nuovi intrecci tra i personaggi del Trono Over.

Il retroscena sui protagonisti di Uomini e donne

Quello di Giorgio Manetti potrebbe non essere l'unico grande ritorno nel parterre di Uomini e Donne.

Da quando ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con un post Instagram, Isabella Ricci è stata inserita nella lista dei personaggi che a settembre potrebbero riprendere posto tra le dame del Trono Over.

L'imprenditrice si è separata legalmente da Fabio Mantovani, il cavaliere che ha conosciuto agli Elios un anno e mezzo fa circa, e ora potrebbe accettare di rimettersi in gioco nel dating-show che le ha dato fama e popolarità.

Alcuni siti parlano anche di una telefonata che Maria De Filippi avrebbe fatto alla "rivale" di Gemma per chiederle di rientrare nel cast fisso della sua trasmissione, ma se questo è vero lo si scoprirà solo quando riprenderanno le registrazioni.

Si è vociferato anche del possibile ritorno di Barbara De Santi, la maestra che per anni è stata al centro delle dinamiche della versione senior, ma anche questa per ora rimane un'indiscrezione che non ha trovato conferme da parte dei diretti interessati.

Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne

Altri rumor che stanno circolando in questi giorni, sostengono che a Uomini e donne ci sarebbe una rivoluzione in arrivo.

Visti i deludenti troni che sono andati in onda nelle ultime stagioni tv, pare che Maria De Filippi stia prendendo in considerazione l'ipotesi di separare le due versioni del suo format: i troni Classico e Over, dunque, potrebbero essere registrati in giorni diversi e, di conseguenza, essere trasmessi su Canale 5 in date differenti.

Alcuni siti di Gossip, infine, fanno sapere che il popolare dating-show potrebbe tornare in prima serata già a partire dal prossimo autunno. Voci ancora tutte da confermare, infatti, raccontano della possibilità che la redazione metta su puntate speciali con Tina Cipollari e Gemma Galgani nel ruolo di troniste alla ricerca del principe azzurro.

A fine agosto, intanto, saranno registrati gli appuntamenti con i quali U&D tornerà in onda da metà settembre: tra circa due mesi e mezzo, dunque, le anticipazioni sveleranno il cast 2023/2024 del programma, dai nomi dei nuovi tronisti a quelli dei veterani del Trono Over che saranno riconfermati nel parterre.