Maria De Filippi pronta a rivoluzionare Uomini e donne a partire dal prossimo settembre. La trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda come sempre nella fascia del pomeriggio e, in queste settimane, la produzione e gli autori stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della stagione.

Il trono over continuerà ad essere il perno centrale del programma e, da quest'anno, potrebbe esserci sempre meno spazio alle vicende dei protagonisti del trono classico.

Il ritorno di Uomini e donne confermato da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, Maria De Filippi ritornerà in video da metà settembre con la nuova edizione di Uomini e donne, in programma come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

La trasmissione tornerà a tener compagnia al pubblico del pomeriggio con le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Le sorprese non mancheranno e, per quanto riguarda il trono senior, accanto al volti storici della trasmissione ci sarà spazio anche per delle new entry.

Maria De Filippi pronta a rivoluzionare Uomini e donne: ecco cosa potrebbe succedere

Tuttavia, la vera novità della prossima edizione di Uomini e donne, potrebbe riguardare il trono classico: a quanto pare, infatti, la conduttrice non sarebbe entusiasta dell'epilogo dei percorsi degli ultimi tronisti.

Le storie d'amore che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del talk show, sono quasi tutte finite male nel giro di poche settimane post-scelta.

Insomma una sorta di "fallimento" per la trasmissione, dato che i sentimenti che i vari protagonisti dicevano di provare in trasmissione, non hanno trovato un riscontro nella vita reale.

Di conseguenza, da settembre, il trono classico potrebbe essere messo in stand-by oppure ridotto drasticamente, per dare maggiore spazio ai protagonisti del trono senior.

Spunta l'ipotesi del trono vip a Uomini e donne 2023/2024

Un'altra novità della prossima edizione di Uomini e donne potrebbe avere a che fare con il debutto del trono Vip.

A quanto pare, infatti, la padrona di casa del talk show starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di dare spazio ad un personaggio famoso, pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella.

Già in passato si era parlato più volte di un trono vip in trasmissione ma, fino a questo momento, tale ipotesi non ha mai trovato un riscontro nella realtà.

Quest'anno, Maria De Filippi e il suo team, porteranno su Canale 5 la versione vip del programma? Lo scopriremo nel corso delle prime registrazioni di quest'anno, previste a fine agosto.