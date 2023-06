Le anticipazioni di Terra Amara del prossimo luglio 2023, prevedono grandi sorprese e colpi di scena in primis per la protagonista Zuleyha, la quale si ritroverà a dover affrontare quei segreti che ha taciuto per tanto tempo.

La donna deciderà così di uscire allo scoperto e svelare apertamente come stanno le cose, rivelando per la prima volta la verità sul piccolo Adnan, quel bambino che fino ad oggi ha presentato alla società come figlio naturale di Demir.

Zuleyha confessa la verità su Adnan: anticipazioni Terra amara luglio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del mese di luglio, rivelano che durante il ricovero in ospedale Zuleyha si renderà conto di non poter più nascondere quel segreto che riguarda la sua vita e quella di suo figlio.

Sì, perché fino a questo momento, la protagonista femminile della soap opera turca ha taciuto la verità sul conto del piccolo Adnan.

Il bambino, infatti, non è il figlio naturale di Demir bensì è stato concepito con Yilmaz: quest'ultimo, però, non ha mai saputo la verità e come sono andate le cose.

Ebbene, adesso che si trova in ospedale e dopo aver rischiato di perdere nuovamente la vita, Zuleyha deciderà di liberarsi di questo peso e confessare come stanno le cose.

Yilmaz crudele con Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara del mese di luglio rivelano che Zuleyha convocherà Yilmaz in ospedale e a quel punto gli confesserà che è proprio lui il vero papà di Adnan.

Un grande choc per l'uomo che, di fronte a questa confessione, resterà a dir poco spiazzato e profondamente deluso e amareggiato dal comportamento della donna.

Yilmaz non riuscirà ad accettare il fatto di essere stato ingannato a lungo dalla donna e di aver perso del tempo prezioso da poter vivere assieme a suo figlio.

Per tale motivo, Yilmaz metterà subito alle strette la donna: da questo momento in poi non intende più perdere tempo e desidera riprendersi il suo bambino.

Zuleyha minaccia il suicidio: anticipazioni Terra amara luglio

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara del mese di luglio rivelano che, di fronte alla spietatezza di Yilmaz, Zuleyha resterà a dir poco scossa.

La donna inizierà a temere che Yilmaz possa portarle via il suo amato bambino e, per tale motivo, Zuleyha arriverà a minacciare di suicidarsi e togliersi la vita, nel caso in cui l'uomo dovesse compiere gesti affrettati.

Ma non è finita qui, perché la rabbia di Yilmaz lo porterà ad accanirsi anche nei confronti di Hunkar, che riterrà la vera responsabile di questa situazione.

A quel punto, quindi, si recherà dalla mamma di Demir con lo scopo ben preciso di punirla e lo farà armato di pistola, con la quale vuole toglierle la vita.