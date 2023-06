Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne che entreranno a far parte del cast a partire dal prossimo settembre? L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del pomeriggio e, intanto, emergono le prime indiscrezioni su ciò che potrebbe succedere.

Tra i nuovi tronisti in lizza, al momento, spicca il nome di Andrea Foriglio che a quanto pare potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco dopo il "no" di Nicole alla scelta finale.

Chi ci sarà sul trono di Uomini e donne a settembre?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ripartirà a settembre nel pomeriggio di Canale 5 con le nuove puntate che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, intanto, si parla già di quelli che saranno i prossimi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Tra i nomi in lizza, al momento, figura quello del giovane Andrea Foriglio, noto al pubblico per essersi messo in gioco quest'anno come corteggiatore di Nicole.

Andrea sembrava essere il super-favorito della tronista, tanto che i fan davano per scontato il fatto che lo avrebbe scelto al rush finale.

Andrea Foriglio tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e Nicole ha coronato il suo sogno d'amore con Carlo (ma la storia d'amore è terminata dopo poche settimane).

Ebbene, dal prossimo settembre, Andrea potrebbe avere l'opportunità di rimettersi in gioco: dopo aver chiuso le porte definitivamente a Nicole e ad un eventuale ritorno di fiamma, il giovane ragazzo romano sarebbe in lizza per mettersi in gioco sul trono.

Alessio Campoli tra i nomi in lizza per Uomini e donne 2023/2024

Un altro nome in lizza è quello di Alessio Campoli, il pretendente romano che quest'anno era tornato in studio per corteggiare Lavinia Mauro.

Con la sua semplicità ha conquistato il pubblico e, a quanto pare, anche la padrona di casa del talk show, che potrebbe decidere di affidargli il trono da settembre in poi.

Alice fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

E poi ancora, in queste settimane, era venuto fuori anche il nome di Alice Barisciani come possibile tronista della stagione 2023/2024.

Dopo essere stata rifiutata da Federico Nicotera al rush finale, qualcuno sperava di poterla rivedere sul trono ma così non sarà. La produzione del talk show Mediaset non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di renderla protagonista della trasmissione.