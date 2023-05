Maria De Filippi si prepara a rivoluzionare il cast della prossima stagione di Uomini e donne, in onda come sempre da settembre nella fascia del primo pomeriggio.

La trasmissione dei sentimenti continuerà a essere uno degli appuntamenti di prestigio della fascia pomeridiana di Canale 5, dopo l'ottima performance dal punto di vista auditel di quest'anno, con punte di share che hanno raggiunto anche il 30%.

Per quanto riguarda il trono over ci saranno un bel po' di sorprese e novità per tutti gli affezionati telespettatori della trasmissione Mediaset.

Rivoluzione nel cast di Uomini e donne: da settembre i nuovi ingressi

L'appuntamento con Uomini e donne 2023/2024 ripartirà a metà settembre, ma come da tradizione Maria De Filippi riprenderà le registrazioni del programma verso fine agosto.

Durante le prime puntate della nuova stagione ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti, ma ci saranno anche un bel po' di new entry legate al trono over.

Una delle novità di questa edizione è proprio la presenza di diversi volti nuovi che andranno a rimpolpare le file del trono over.

Attraverso dei casting che si svolgeranno nel corso dell'estate, Maria e gli autori del programma sceglieranno nuove dame e cavalieri che da settembre si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella in studio.

Chi c'è e chi rischia nel cast di Uomini e donne a settembre

Per quanto riguarda, invece, la "vecchia guardia" del parterre over, ci sarebbero dei nomi già certi al 100% e altri che al momento risulterebbero in bilico.

Tra i confermati spiccherebbe il nome di Gemma Galgani: la presenza della dama torinese nello studio del talk show di Maria De Filippi non sarebbe affatto messa in discussione, così come ha svelato lei stessa in una delle ultime interviste.

Gemma, infatti, ha precisato di non aver alcuna intenzione di gettare la spugna e arrendersi, dato che il suo scopo resta quello di riuscire a trovare la persona della sua vita.

Sarebbe confermata anche la presenza della dama Aurora che, nonostante le critiche e le liti infuocate delle ultime puntate, non rischierebbe il posto nel parterre over.

In bilico la presenza di Riccardo a Uomini e donne 2023/2024

Situazione da capire, invece, per Riccardo Guarnieri: secondo le indiscrezioni di questi giorni la presenza del cavaliere pugliese non sarebbe scontata, dopo gli scivoloni fatti nel corso dell'ultima stagione.

Riccardo si è reso protagonista di una serie di cadute di stile nei confronti di alcune dame del parterre over e potrebbe pagare a caro prezzo questa cosa. A settembre l'ex fidanzato di Ida Platano potrebbe rischiare di essere lasciato a casa dalla produzione del talk show.