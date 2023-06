Terra Amara chiude i battenti con la sua quarta e ultima stagione. La soap opera turca, che in questi mesi ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5, non durerà per sempre.

In tanti, infatti, speravano che le vicende di Yilmaz, Demir e Zuleyha avessero vita lunga e si arrivasse almeno fino alla settima/ottava stagione, ma così non sarà e presto arriverà il momento dei saluti finali anche in Italia.

La soap turca chiude per sempre con la quarta e ultima stagione

Terra amara è diventata la soap del momento, in grado di appassionare una media di oltre 2,7 milioni di spettatori al giorno, toccando punte di share che hanno raggiunto anche il 27% in daytime.

Numeri rilevanti che hanno reso questo prodotto uno dei più visti in assoluto del pomeriggio di Canale 5, capace di appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori, attirati dagli intrighi e dai colpiti di scena legati agli abitanti di Cukurova.

Tuttavia, a differenza di Beautiful, l'appuntamento con la soap opera turca non durerà all'infinito, e presto si arriverà all'epilogo. Terra amara, infatti, chiuderà i battenti con la quarta e ultima stagione: in patria hanno scelto di non spingersi oltre e di far calare il sipario per sempre sulle vicende dei cittadini di Cukurova.

Quando va in onda il gran finale di Terra amara su Canale 5

Un duro colpo per i tanti fan italiani che, entro il 2024, dovranno dire addio per sempre all'appuntamento quotidiano con Terra amara su Canale 5.

Una notizia che ha destato non poche polemiche: in tanti stanno protestando contro la decisione della produzione turca di stoppare questo progetto che, dal punto di vista delle trame e degli intrighi, avrebbe potuto garantire ancora molti colpi di scena.

"Ma in che senso Terra amara chiuderà per sempre dopo la quarta stagione?

Ma non è possibile, dai", ha scritto un utente dopo aver appreso la notizia della chiusura della soap opera.

I fan sbottano per la chiusura della soap opera: 'È una follia'

"Per una volta che realizzano un prodotto fatto bene e avvincente, ecco che lo chiudono già alla quarta stagione, mi sembra abbastanza una follia. È davvero un peccato rinunciare a questa serie", ha commentato un altro spettatore social di Terra amara.

"Cioè Beautiful va avanti all'infinito e Terra amara chiude già dopo la quarta serie? Ma questa è un'ingiustizia. Spero che Pier Silvio Berlusconi e Mediaset acquistino i diritti per continuare a produrre nuove puntate della soap", ha commentato ancora un altro fan, lanciando anche una proposta ai dirigenti della Tv commerciale italiana.