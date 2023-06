Emergono nuovi retroscena sul cast della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi nel prime time di Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora le vicende dei protagonisti del trono classico e over, impegnati nella ricerca della loro anima gemella.

Le sorprese non mancheranno e, in vista delle prime registrazioni in programma a fine agosto, spunta anche il nome di Carola.

Chi c'è nel cast di Uomini e donne: da settembre il ritorno in tv

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Tra i nomi in lizza, al momento, spicca quello di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro che quest'anno ha conquistato il pubblico con la sua genuinità e la sua spontaneità.

Ecco allora che, nel corso della nuova edizione del talk show, Maria De Filippi potrebbe offrire ad Alessio il ruolo di tronista, per la gioia dei fan che sperano di rivederlo in azione,

Un altro nome in lizza come papabile tronista di settembre, è quello di Carola: la relazione con Federico Nicotera sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

Carola in lizza come nuova tronista a Uomini e donne

I due, da qualche settimana, non si frequentano più e sui social hanno confermato che stanno vivendo un periodo no, che li ha portati ad interrompere la frequentazione.

Di conseguenza, i fan social della trasmissione di Canale 5, si stanno mobilitando per chiedere alla produzione di promuovere Carola e darle la possibilità di ritornare in trasmissione nelle vesti di tronista.

Le richieste dei fan verranno prese in considerazione? Lo scopriremo durante le prime registrazioni del talk show, previste a fine agosto.

Armando rischia il posto: retroscena Uomini e donne nuova stagione

Per quanto riguarda, invece, i protagonisti del trono over della prossima stagione, tra i nomi a rischio uscita da U&D spicca quello di Armando Incarnato.

Secondo ai retroscena di queste settimane, il cavaliere napoletano potrebbe non essere riconfermato a settembre e quindi la sua presenza in studio sarebbe messa in discussione.

Lo stesso discorso non vale per Gemma: la dama torinese, tra i personaggi più chiacchierati e discussi dagli spettatori social del programma, non sarà mandata via dal cast.

Gemma, dal prossimo settembre, proseguirà la ricerca del suo principe azzurro in studio e tornerà così a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e coronare così il suo sogno d'amore in trasmissione.