Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro delle critiche da parte di alcuni utenti del web. La coppia ha deciso di effettuare una gita in barca all'ombra dei Faraglioni di Capri portando con loro la figlia Céline Blue. A detta di alcuni utenti, i neo genitori "sarebbero due incoscienti" per avere esposto la neonata sotto il sole cocente. La bambina è nata lo scorso 12 maggio, quindi ha quasi un mese e mezzo.

Il video finito al centro delle polemiche

La coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è regalata una gita in barca.

Il tutto è stato mostrato sull'account Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Noi". Nel video si vedono entrambi i genitori baciare e abbracciare la piccola Céline Blue. La clip è terminata poco prima che la coppia attraversasse con la barca i Faraglioni di Capri.

Nonostante la dolcezza del video, alcuni utenti non hanno gradito.

La critica di alcuni utenti del web

Il video postato dai "Basciagoni" (nome utilizzato dai fan di Sophie e Basciano) non è passato inosservato, poiché alcuni utenti non hanno visto di buon occhio l'eccessiva esposizione al sole diretto della della neonata.

Un utente ha fatto notare alla coppia di avere sbagliato: "Possibile che non si sappia che un neonato non dev'essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto al sole cocente?

(...) Qualcuno vicino alla coppia che non abbia saputo consigliarli?" Io sono basita e dispiaciuta per la bambina". Un altro utente ha utilizzato parole piuttosto pungenti nei confronti del duo Codegoni-Basciano: "Siete solo due incoscienti! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole?

Penosi". Un utente ha fatto notare che con questo caldo, la neonata dovrebbe stare nel suo lettino anziché in barca. Un altro follower invece, ha chiesto se fosse necessario effettuare quel tipo di vacanza.

Tuttavia, tra i vari commenti c'è anche chi si è complimentato per la dolcezza mostrata nel video.

Alessandro e Sophie al settimo cielo per la nascita della bambina

Non è la prima volta che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vengono criticati per l'eccessiva esposizione della figlia sui social.

Pochi giorni dopo il parto, Sophie era stata criticata per avere postato alcune foto della figlia mentre indossava la sua linea di vestiti per neonati. Non è andata meglio a Basciano, dopo essersi tatuato il nome della secondogenita: secondo alcuni ci sarebbe un errore ortografico, perché il secondo nome è stato scritto con la lettera minuscola anziché maiuscola (Céline blue anziché Céline Blue).