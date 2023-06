Emergono nuovi retroscena sull'edizione di Uomini e donne prevista nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

In queste ultime settimane si è parlato a lungo del ruolo di Tina Cipollari nel cast della nuova edizione del talk show e a fare un po' di chiarezza su quello che succederà in trasmissione ci ha pensato l'esperto del programma Lorenzo Pugnaloni.

I retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne 2023/2024

La messa in onda della nuova edizione di Uomini e donne è prevista da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Maria De Filippi tornerà al timone della trasmissione che vede coinvolti i protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Secondo le indiscrezioni di queste settimane sul programma, una delle novità avrebbe dovuto riguardare il debutto di Tina nel cast del parterre over.

La storica opinionista, secondo quanto era stato riportato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, pare fosse in lizza per diventare una nuova dama del trono over e mettersi così in discussione al fianco di Gemma per cercare il suo principe azzurro.

'Tina resta al suo posto', Pugnaloni svela un retroscena su Uomini e donne 2023/2024

Qual è la verità? Tina lascerà la trasmissione per diventare una delle nuove dame del parterre over?

A fare un po' di chiarezza sul cast di settembre ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

L'esperto della trasmissione Mediaset ha svelato come stanno le cose, specificando che Tina non debutterà nel cast delle dame del trono over.

"Tina non sarà più come opinionista a settembre e sarà tronista? Assolutamente no, smentisco.

Sarà al solito posto, anche perché lei è Uomini e donne", ha svelato Pugnaloni.

'Gemma, Riccardo e Roberta riconfermati', il retroscena su Uomini e donne 2023/2024

Non è finita qui, perché nel suo post Instagram Lorenzo Pugnaloni ha svelato anche i nomi dei primi volti del trono over che sono stati riconfermati nel cast della prossima edizione.

Tra questi figura Gemma Galgani, la storica dama torinese che da oltre un decennio porta avanti la ricerca del suo principe azzurro nello studio della trasmissione di Canale 5.

"Gemma, Riccardo e Roberta tutti e tre riconfermati", ha svelato Pugnaloni sui social, aggiungendo poi che un altro nome in lizza tra i papabili riconfermati della prossima edizione: quello di Armando Incarnato, il chiacchierato cavaliere napoletano, costantemente al centro delle polemiche sia in studio che tra i fan social del talk show.