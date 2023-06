Continuano a trapelare indiscrezioni sull'edizione 2023/2024 di Uomini e donne: il 19 giugno, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha fatto un po' di chiarezza su un paio di rumor che sono circolati nei giorni scorsi sul cast storico del dating-show, a partire da Tina Cipollari. Il blogger ha smentito il cambio di ruolo della bionda vamp, che a settembre sarà ancora opinionista fissa accanto a Gianni Sperti; verso la riconferma nel parterre anche Riccardo, Roberta e Gemma.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Oltre ai festeggiamenti per i 50 anni di Gianni Sperti a Napoli, in questi giorni Tina è finita al centro del gossip per il suo futuro televisivo.

Nell'ultimo periodo, infatti, si è vociferato un possibile cambio di ruolo di Cipollari nell'edizione di Uomini e Donne che debutterà su Canale 5 dopo l'estate.

Con una storia che ha postato sul Instagram nel primo pomeriggio di lunedì 19 giugno, però, Lorenzo Pugnaloni ha fatto chiarezza su quello che l'amatissima romana farà in tv al rientro dalle vacanze.

"Mi state girando articoli che riportano che Tina non sarà più opinionista a settembre, ma che sarà tronista o una cosa del genere", ha esordio l'informato blogger sui social network.

Per rassicurare i tanti fan del programma di Maria De Filippi, poi, il ragazzo ha aggiunto: "Assolutamente no, smentisco. Lei sarà al suo solito posto, anche perché è U&D".

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Oltre a confermare la presenza di Tina al fianco di Gianni e Tinì, in queste ore il blogger Pugnaloni ha aggiornato i fan di Uomini e Donne sul futuro dei veterani del Trono Over.

Sempre su Instagram, dunque, Lorenzo ha rivelato che tre storici componenti del parterre sarebbero già certi della riconferma, mentre uno ancora no.

"Riccardo, Roberta e Gemma ci saranno, Armando molto probabilmente anche", ha spiegato il ragazzo che per tutto l'anno riporta le anticipazioni dettagliate di quello che accade in studio durante le registrazioni.

L'unico che non avrebbe ancora la sicurezza di partecipare alle puntate 2023/2024 del dating-show, dunque, è il discusso Incarnato, che proprio in questi giorni ha polemizzato con gli hater che continuano ad apostrofarlo come il "Fabrizio Corona dei poveri".

Quando riparte Uomini e Donne

Le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne dovrebbero iniziare l'ultima settimana di agosto, quindi anche il blogger Pugnaloni ha avvertito i fan che fino a quel momento tutto potrebbe cambiare.

Qualche veterano potrebbe trovare l'amore durante le vacanze e rinunciare al posto nel parterre, mentre altri potrebbero dirsi addio e rimettersi in gioco a settembre.

Al momento, per esempio, si vocifera del possibile ritorno in studio di amatissimi ex protagonisti come Isabella Ricci (fresca di separazione dal marito Fabio Mantovani), Giorgio Manetti (ufficialmente single e pronto a rientrare nel Trono Over dopo anni d'assenza) e Barbara De Santi (storica antagonista televisiva di Gemma).