Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da mesi, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro del gossip. Da qualche settimana a questa parte si mormora di una presunta rivalità fra Daniele Dal Moro e Edoardo Tavassi. Nonostante l'imprenditore avesse già fatto chiarezza, è intervenuto per ribadire il suo pensiero: Daniele ha lasciato intendere che i pettegolezzi nascono quando viene fatto il suo nome.

Il precedente

La voce della presunta rivalità fra i due ex coinquilini è nata da un'affermazione fatta da Edoardo Tavassi nel corso di una sua live su Twitch: il fratello di Guendalina ha sostenuto che non ha senso parlare per 7 ore di seguito di quanto accaduto al Grande Fratello Vip 7.

Sebbene il 38enne romano non abbia fatto alcun nome o riferimento, chi era in ascolto ha dedotto che si trattasse di un riferimento a Daniele Dal Moro perché era stato lui a parlare di alcune dinamiche scaturite all'interno del reality show.

In quel caso l'imprenditore veneto su Twitter aveva chiesto ai fan di non alimentare Gossip: "Ragazzi please. Accannate con questa storia di Edoardo. Lui è un amico e ognuno gestisce le proprie live come meglio crede. Nessuna rivalità, nessuna competizione".

Il chiarimento di Dal Moro

Nel corso di una live di Twitch effettuata domenica 18 giugno, Daniele Dal Moro è tornato sull'argomento e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, il 32enne ha ribadito che per lui l'amicizia è sacra.

A chi ha insinuato che non abbia preso le difese di Tavassi, l'imprenditore veneto ha riferito di non avere detto nulla in merito perché sono cose che non hanno senso: "Non ero a conoscenza di questo dissing". Successivamente, Daniele ha spiegato che alcuni fan degli "Incorvassi" (nome utilizzato per la coppia formata da Tavassi e Micol Incorvaia) hanno cominciato ad insinuare cose non veritiere.

Dal Moro ha precisato che nelle live parla solo ed esclusivamente della sua fidanzata Oriana Marzoli: "Se gli altri parlano di me e poi succede quel che succede, imparassero a non parlare di me. Come faccio io".

"se gli altri parlano di me e poi succede quello che succede che imparassero a non parlare di me"



Muti, grazie. pic.twitter.com/e8ZRgooVcg — 𝐜𝐚𝐫𝐦𝐢;🍓 (@_hijadelanoche) June 18, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, il chiarimento di Daniele Dal Moro non è passato inosservato.

Un utente ha fatto un plauso all'imprenditore per avere zittito gli hater: "Muti, grazie". Un altro utente ha affermato: "Ma chi si crede di essere?". Secondo un utente, Dal Moro ha fatto bene a chiarire che non ha alcuna rivalità con Edoardo Tavassi. Al contrario, un utente si è sentito offeso dalle parole dell'ex gieffino.

Edoardo Tavassi, invece, non ha espresso alcun commento sullo sfogo di Daniele Dal Moro, anzi, fra i due ex gieffini c'è sempre stato un ottimo rapporto.