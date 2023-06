Gemma Galgani continua ad essere uno dei volti più discussi e al tempo stesso amati dal pubblico di Uomini e donne, costantemente al centro dell'attenzione per le sue dinamiche sentimentali che non passano mai inosservate.

Un personaggio divisivo che, nel corso di questi anni, ha alimentato anche un bel po' di critiche e polemiche intorno alla trasmissione.

In molti, infatti, sostengono che per Gemma sia giunto il momento di andare via dalla trasmissione e, a spezzare una lancia a favore della dama, ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone.

Gemma al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si è concluso da qualche settimana su Canale 5 e, ancora un volta, Gemma è stata una delle protagonista indiscusse della trasmissione.

La dama ha tenuto banco con le vicende legate alle sue storie d'amore, tutte finite male, le quali non hanno permesso alla dama torinese di poter iniziare un nuovo percorso di vita.

Eppure, nonostante il fallimento delle sue ultime storie d'amore, Gemma non ha alcuna intenzione di arrendersi e di gettare la spugna.

In una delle sue ultime interviste, la dama torinese ha svelato di essere pronta a tornare in trasmissione già dal prossimo settembre, pronta a rimettersi in gioco per cercare ancora il grande amore della sua vita.

Scoppia la polemica su Gemma Galgani a Uomini e donne

Gemma non vuole arrendersi e, il suo sogno, continua ad essere quello di riuscire a trovare un uomo che sia in grado di farle archiviare il suo passato turbolento e permetterle così di ritrovare la serenità e la felicità che rincorre da tempo.

Eppure, questa presenza costante di Gemma nello studio di Uomini e donne, ha scatenato non poche critiche e polemiche tra i fan.

C'è, ad esempio, chi sostiene che dopo 14 anni di permanenza in trasmissione e dopo aver fallito la sua "missione", Gemma dovrebbe ritirarsi, aggiungendo poi che ciò non accade perché ormai la dama torinese starebbe fingendo.

Retroscena su Gemma Galgani: 'Gradita perché le cose vanno peggio che a noi'

A spezzare una lancia a favore di Gemma, ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, dove ha svelato anche un retroscena sulla dama che tiene banco nel trono over.

"Gemma è difficile da digerire per molti palati", ha sentenziato Cecchi Paone in merito alle vicende della dama torinese.

"Invecchiando spensieratamente con lei, come se fosse un'amica di lungo corso, gradita perché le cose vanno peggio che a noi", ha aggiunto ancora l'opinionista ed ex naufrago dell'Isola dei famosi, in merito a questo personaggio che tiene banco a Uomini e donne.