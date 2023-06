Emma Marrone "scappa" da Stefano De Martino durante la serata speciale allo stadio Diego Armando Maradona per la festa scudetto del Napoli.

Domenica sera, in diretta tv su Rai 2, è andata in onda una lunga serata speciale dedicata al terzo scudetto del Napoli, condotta da De Martino con la partecipazione di svariati ospiti, tra cui la sua ex fidanzata che sul palco non è passata affatto inosservata.

Festa del Napoli, Emma Marrona 'scappa via' da Stefano De Martino

Nel dettaglio, la festa scudetto del Napoli in onda in diretta dallo Stadio Maradona, ha visto protagonista anche Emma Marrone.

La cantante salentina, ex volto di Amici di Maria De Filippi, è stata presentata sul palco dal suo ex fidanzato Stefano De Martino, col quale visse una storia d'amore proprio ai tempi della partecipazione al talent show di Canale 5, terminata poi quando il ballerino perse la testa per Belen Rodriguez, diventata la mamma di suo figlio.

Dopo la performance sul palco dello Stadio Maradona, non è passata inosservata la scelta di Emma, che non si è fermata a scambiare quattro chiacchiere con il conduttore.

Gelo in diretta tv tra Emma Marrone e il suo ex Stefano De Martino (Video)

L'ex volto di Amici di Maria De Filippi, dopo aver cantato un brano di Pino Daniele è letteralmente scappata via dal palco e ha ignorato De Martino.

Un vero e proprio gelo è calato tra i due ed ha destato subito l'attenzione dei numerosi fan social, i quali non hanno potuto fare a meno di notare quanto fosse accaduto tra i due ex fidanzati.

E pensare che, solo qualche settimana fa, Emma è stata ospite di Belen (attuale compagnia di Stefano De Martino) a Le Iene.

No ragazzi, ma lei è proprio scappata.

Emma I feel upic.twitter.com/FMv1p50pSm — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) June 4, 2023

Le due si sono mostrate in uno scatto social che ha fatto il giro della rete e anche in trasmissione sono andate d'amore e d'accordo insieme, a sottolineare il fatto che ormai le incomprensioni del passato fossero state archiviate definitivamente.

I fan di Emma 'contro' De Martino: 'Ha fatto bene ad andare via'

Immediate le reazioni dei fan, molti dei quali sostengono che Emma abbia fatto bene a "scappare via" dal palco del Maradona, evitando così di chiacchierare con il suo ex fidanzato.

"Lei hai proprio detto: tua moglie sì, tu no. Ha fatto bene ad andare via direttamente", ha scritto un utente sui social commentando l'episodio avvenuto alla festa scudetto del Napoli.

"Ha fatto bene Emma a mantenere le distanze dal suo ex", ha commentato un altro spettatore social dopo aver visto la scena in televisione.

"Lei è proprio scappata dal palco e ha letteralmente ignorato il suo ex De Martino", ha scritto ancora qualcun altro dopo aver visto la presa di posizione di Emma Marrone sul palco dello stadio Maradona di Napoli.