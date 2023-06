Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di luglio. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per la sospensione della soap opera Terra amara, tra i prodotti più amati dal pubblico di Canale 5.

Tra le novità del prossimo mese spicca il debutto di My home my destiny, la nuova soap opera turca destinata a conquistare il gradimento degli spettatori Mediaset.

Terra amara sospesa in daytime: cambio programmazione Mediaset luglio 2023

Il cambio programmazione Mediaset del mese di luglio prevede lo stop in daytime per Terra Amara.

La soap opera turca è tra i prodotti più amati dal pubblico di Canale 5, e appassiona ogni giorno una platea di quasi tre milioni di spettatori.

Tuttavia, con l'inizio della terza e penultima stagione della soap, in casa Mediaset si è scelto di sospenderne la messa in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Le nuove puntate inedite di Terra amara non saranno più trasmesse in daytime a partire dal mese di luglio e si andrà incontro a uno stop di due mesi.

La Promessa al posto di Terra amara: cambio programmazione Mediaset luglio

La programmazione di Canale 5 verrà modificata e nella fascia del primo pomeriggio subito dopo Beautiful ci sarà spazio per la messa in onda de La Promessa, in onda nella fascia oraria delle 14:10.

Per rivedere in onda i nuovi episodi di Terra amara nel daytime pomeridiano Mediaset bisognerà attendere il prossimo settembre, quando la messa in onda tornerà regolarmente in onda. Intanto in estate debutterà una nuova soap opera destinata a conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5.

My home my destiny debutta su Canale 5 nella programmazione di luglio

Si tratta di My home my destiny, una nuova soap turca che vede protagonista Demet Ozdemir, l'attrice che in Italia ha raggiunto l'apice del successo grazie alla serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che la vedeva protagonista al fianco di Can Yaman.

La nuova soap turca con Demet Ozdemir sarebbe prevista a partire dal prossimo lunedì 3 luglio 2023, nella fascia oraria che va dalle 15:10 alle 16:10 circa, quando poi la linea passerebbe alla soap Un altro domani.

Durante il mese di luglio è confermata la messa in onda in daytime di Caduta libera, il game show presentato da Gerry Scotti in onda nella fascia oraria del preserale.

In access prime time, invece, proseguirà la messa in onda di Paperissima Sprint, il programma ideato da Antonio Ricci, in grado di appassionare ogni sera una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.