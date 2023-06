Chi ci sarà sul trono di Uomini e donne dal prossimo settembre? Quali saranno i nuovi personaggi che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella in trasmissione?

In queste settimane circolano un po' di indiscrezioni e retroscena su quello che potrebbe succedere nel corso della prossima stagione televisiva e tra i nomi in lizza, spiccano quelli degli ex corteggiatori della passata edizione, candidati come nuovi aspiranti tronisti. Nomi che, tuttavia, non piacciono per niente a Tina Cipollari.

Chi sono i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprenderà la consueta programmazione a settembre, quando ci sarà spazio per le nuove puntate inedite.

Le sorprese non mancheranno e, intanto, si pensa già a chi potrebbe approdare sul trono per mettersi in gioco.

Tra i nomi in lizza, spiccano quelli di alcuni ex corteggiatori della passata edizione del talk show, che al momento sarebbero in lizza per rimettersi in gioco.

Tra questi figurano Carola Carpanelli, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera, ma anche Alessio Campoli, l'ex pretendente di Lavinia Mauro, scartato al rush finale.

E poi ancora tra i nomi che circolano vi sono anche quelli di Alice e Alessandra, anche loro protagoniste dell'ultima edizione dei talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tina stronca gli ex corteggiatori come nuovi tronisti a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe che dal prossimo settembre, il trono della trasmissione Mediaset possa accogliere uno degli ex protagonisti della passata edizione ma tale ipotesi non è piaciuta per niente a Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show, già confermata da Maria De Filippi nella prossima edizione di settembre, è intervenuta con un commento social con cui ha stroncato letteralmente i nomi dei nuovi aspiranti tronisti del talk show.

"Chi vorreste vedere sul trono a settembre?", viene chiesto su una pagina social dedicata alla trasmissione di Canale 5, con tutte le foto degli ex corteggiatori in lizza.

'Spero nessuno', la frecciatina di Tina Cipollati sui tronisti

"Spero nessuno", ha prontamente commentato e replicato Tina Cipollari stroncando così i nomi dei nuovi aspiranti tronisti della prossima edizione.

Insomma, sembrerebbe che per la prossima edizione di Uomini e donne, Tina vorrebbe vedere sul trono volti nuovi pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore e non ex volti della trasmissione.

Maria De Filippi e gli autori prenderanno in considerazione la richiesta della storica e amata opinionista del talk show? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.