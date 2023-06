Federico Nicotera continua a tacere su Carola dopo che la ragazza aveva annunciato ai fan di essere in crisi col fidanzato.

Un colpo di scena del tutto inaspettato, in primis per i fan della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, i quali speravano di poter vedere la coppia felice e spensierata assieme per diversi anni.

Le cose, però, sono andate diversamente e in questi giorni i due hanno annunciato la crisi, al punto da scatenare la durissima reazione dei fan social, molti dei quali si sono scagliati contro Carola.

Federico Nicotera tace su Carola dopo la crisi

Nel dettaglio, i motivi ufficiali di questa crisi tra Federico e Carola non sono stati resi noti dai diretti interessati.

Sta di fatto che, a distanza di qualche mese dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, i due hanno deciso di stoppare la convivenza e intraprendere strade differenti.

Un periodo di profonda crisi sul quale Federico Nicotera continua a tacere.

Tornato sui social in queste ore, l'ex tronista di Uomini e donne non ha proferito parola su come stia andando la situazione con Carola, contrariamente alle aspettative dei fan che speravano di poter avere qualche nuova informazione.

I fan dubitano su Carola e sbottano: 'Bimba viziata e ridicola'

In queste ore, la maggior parte dei fan social della coppia sta puntando il dito contro Carola, sostenendo che sarebbe stata lei a chiudere questa relazione e quindi a mettere una pietra sopra a questa storia d'amore nata in televisione.

"Carola ha dimostrato di essere una bimba viziata, ridicola ed egoista", ha sentenziato un commentatore sui social puntando il dito contro la ragazza.

"Alla fine, lei ha dimostrato di essere interessata solo alla visibilità e alla popolarità. Non ha mai provato un vero sentimento nei confronti di Federico", ha scritto ancora un altro commentatore.

'Lei voleva solo visibilità', il duro attacco dei fan contro Carola

"Lei stava cercando visibilità, come tutte le ragazze della sua età che partecipano a Uomini e donne.

Secondo me non era ancora matura per una convivenza e infatti la situazione è precipitata dopo pochi mesi", ha scritto un altro commentatore sui social.

"Federico ha perso una grande occasione con Alice, ma dove c'è passione non c'è ragione e questi poi sono i risultati finali", ha scritto ancora un altro fan della coppia tirando in ballo la giovane Alice Barisciani, l'altra corteggiatrice che arrivò al rush finale della scelta.

Cosa succederà a questo punto? Carola e Federico si diranno addio definitivamente oppure ci sarà un ritorno di fiamma? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.