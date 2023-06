Nella soap opera turca Terra amara prossimamente non mancheranno i momenti di tensione. In particolare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per la seconda volta sarà colto da un infarto durante una discussione con il nipote Fikret (Furkan Palalı). Il ricco imprenditore Demir Yaman (Murat Ünalmış) invece verrà portato via da alcuni individui sconosciuti completamente privo di sensi.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha e Demir tornano insieme dopo la morte di Yilmaz

Nei futuri episodi dello sceneggiato in onda su Canale 5, Ali Rahmet Fekeli vorrà fare luce sulla morte del figlioccio Yilmaz: l’anziano uomo sospetterà che il defunto ex meccanico abbia perso la vita a causa di un attentato.

Fekeli inizierà a dubitare quando scoprirà che qualcuno potrebbe aver piazzato dell’esplosivo nella vettura di Akkaya per ucciderlo. Ali Rahmet sarà convinto del coinvolgimento di Fikret nell'incidente stradale di Yilmaz e così lo affronterà: durante lo scontro con il giovane, Ali Rahmet avrà un malore improvviso. In particolare Fekeli verrà ricoverato d’urgenza in ospedale e Mujgan (Melike İpek Yalova) spererà di riuscire a salvarlo.

Intanto il decesso di Yilmaz farà ricongiungere Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Demir: a mettere il bastone tra le ruote alla coppia però sarà la nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), da poco diventata la direttrice dell’ospedale di Cukurova al posto di Mujgan; costei si rivelerà essere la figlia abbandonata di Sevda (Nazan Kesal).

Sevda vuole separare Altun dal marito, Yaman cade in una trappola

Sevda farà il possibile per separare nuovamente Yaman e Altun. Per riuscire nel suo intento l’ex amante del defunto Adnan Senior manipolerà Zuleyha convincendola a recarsi spesso alla tomba di Akkaya: incalzato dalla matrigna, Demir comincerà a dubitare che in realtà Altun non lo amerà mai, poiché il suo cuore "appartiene" al defunto Yilmaz quando la vedrà piangere al cimitero.

A cercare di far riflettere il ricco imprenditore ci penserà Fekeli, prendendo le difese di Zuleyha.

Successivamente Demir, mentre si troverà a bordo della sua auto, assisterà a un incidente stradale e deciderà di prestare soccorso a dei feriti: ma l’uomo cadrà in una trappola, poiché appena uscirà dalla sua vettura verrà colpito alla testa e ooi portato via da un gruppo di sconosciuti. A quel punto i rapitori faranno perdere le proprie tracce dopo aver caricato Demir sulla loro auto.